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17.06.2021 14:12
Рубрика: Власть

Липецкий сенатор Королев написал заявление о сложении полномочий

Текст: Галина Мисливская
Олег Королев. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Олег Королев. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Олег Королев. Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Олег Королев, представляющий в Совете Федерации исполнительную власть Липецкой области, написал заявление о сложении полномочий, сообщил журналистам в четверг председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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"Сенатор от Липецкой области Олег Королев подал письменное заявление о сложении своих полномочий по состоянию здоровья, - сказал он. - В соответствии с Регламентом, заявление будет рассмотрено комитетом, Советом палаты и вынесено на ближайшее заседание Совета Федерации". Заседание палаты назначено на 23 июня.

Напомним, в мае в Липецке произошел дорожный инцидент с автомобилем Олега Королева. Местные Telegram-каналы распространили видеозаписи, на которых машина неровно едет по дороге, постепенно уходя влево и заезжая на разделительную полосу, а также сбивает дорожный знак. Сам Королев пояснил тогда, что причиной случившегося стал приступ аритмии и высокое давление. По словам сенатора, ДТП как такового не было, он сам припарковался на обочине и вызвал полицию.

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