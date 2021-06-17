Мишустин: "Красная площадь" - одно из главных культурных событий в России

Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветственную телеграмму участникам и гостям VII книжного фестиваля "Красная площадь", назвав его одним из главных культурных и литературных событий в нашей стране.

Глава правительства вспомнил слова писателя Алексея Толстого, который утверждал, что "хорошая книга - точно беседа с умным человеком", читатель получает от нее знания и обобщение действительности, способность понимать жизнь. "С каждым годом увеличивающийся интерес к фестивалю как нельзя лучше подтверждает эти слова", - считает Мишустин.

По словам премьера, "Красная площадь" дает возможность москвичам и гостям столицы увидеть все лучшее, что было создано в книгоиздании, познакомиться и приобрести художественную, научно-популярную и историческую литературу, книги для детей, увидеть конкурс чтецов, поэтические и музейные программы, встретиться с авторами.