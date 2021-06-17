Московский театр мюзикла возвращается в ДК Горбунова

Московский театр мюзикла возвращается в Дворец культуры имени Горбунова. Эта новость, пожалуй, стала главной на прошедшей 16 июня пресс-конференции худрука Театра и спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого. По договоренности с руководством сети кинотеатров "Каро" - ей принадлежит здание бывшего кинотеатра "Россия", в котором Театр мюзикла прожил последние 4 года - в феврале 2022 года коллектив покидает свой нынешний дом - и возвращается в ДК, где к тому времени завершится ремонт. Театр планирует прожить на Горбушке три года - пока будет строить себе собственное современное здание.

МТМ зовут на гастроли и по России и за рубеж, но пока пандемия в силе - это все, по словам Михаила Ефимовича, "имеет гипотетическое значение". В тот же Китай театр приглашали и в прошлом году и в этом, но попадет он туда, скорее всего, не раньше следующего. Приглашающие стороны хотят видеть у себя главные хиты МТМ - яркую, трюковую "Принцессу цирка", экспериментальный "Реверс", музыкальное путешествие по песням XX века "Жизнь прекрасна" и, конечно, один из любимых спектаклей детской Москвы "Чудеса и куролесы".

Но "Чудеса и куролесы" - спектакль для детей с 6 до 12, а сейчас в театре почувствовали "дефицит интереса со стороны малышей", говорил Швыдкой, рассказывая о готовящихся новых постановках. И к январю обещает спектакль для самых-самых маленьких - совсем короткий, во всех смыслах комфортный для малышей.

А еще в МТМ приступили к новому большому этапному мюзиклу - видимо, уже с прицелом на технические возможности будущего здания театра.

- Это история Имре Кальмана в Америке, своего рода фреска о жизни художника в середине 20 века, - говорил журналистам Михаил Швыдкой. - В спектакле будет много действия, много важных персонажей прошлого, от Рахманинова до Стравинского.

Театр будет делать спектакль 2-2,5 года вместе с канадскими специалистами - так же, как это было с "ПраймТайм!.." и "Принцессой цирка". По словам худрука МТМ, работа с канадцами всегда "тесная и творческая, несмотря на напряженные политические отношения между странами".

О моментах, показывающих, что культура позволяет сохранять отношения между странами даже в непростые времена, зашла речь, когда спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству рассказывал об этом сегменте своей работы (тема была заявлена в программе пресс-конференции).

Россия, Украина и Беларусь продолжают совместный проект "Минская инициатива", начатый деятелями науки и культуры трех стран. Ближайшее событие - совместное празднование в августе 80-летия со дня рождения украинского актера Богдана Ступки. Активно идет межмузейный диалог Россия - Нидерланды, осенью его участники проведут конференцию. На середину 2022 года запланирован старт российско-британского проекта "Дипломатия знаний", но уже этой осенью, если не помешает пандемия, в Лондон поедет делегация ректоров российских университетов … Сотрудничество же России с Китаем, Германией, Францией, Италией и другими странами развивается своим чередом.

Театр Мюзикла открывает сезон 9 сентября спектаклем "Принцесса цирка" - и Михаил Швыдкой от имени коллектива настоятельно рекомендовал своим будущим зрителям вакцинироваться.

- Это снимет синдром страха, ты сможешь спокойно поздороваться, обнять человека при встрече. И прийти к нам в театр. Ведь наши спектакли как вакцина-лайт - но не в нос, а сразу в душу.