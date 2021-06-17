Экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, серьезно повлиял на российский деловой климат. На фоне сокращения сектора малого и среднего бизнеса выросла доля франчайзинговых фирм. Это во многом обусловлено стремлением предпринимателей снизить риски при самостоятельном выстраивании бизнес-процессов. Однако при запуске франшизы необходимо учитывать ряд возможных проблем, чтобы не пострадать от сотрудничества с недобросовестными или некомпетентными "менторами".

Франшизы-пустышки появляются по двум причинам. Первая - умышленное мошенничество, вторая - неопытность.

Когда франшиза изначально создается с целью собрать побольше денег и оставить партнеров ни с чем, ее суть сводится к получению паушальных взносов. Упрощенно экономика таких проектов выглядит следующим образом. За энную сумму, потраченную на продвижение и менеджера по продажам, находится покупатель франшизы. Еще некоторое количество денег расходуется на оформление необходимых документов и первичную помощь в организации работы бизнеса. Взамен франчайзер получает паушальный взнос. Открытый по такой франшизе бизнес несет убытки и через непродолжительное время закрывается. Надежный же франчайзер заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и в большинстве случаев стремится зарабатывать на роялти.

Еще один характерный признак пустышки - непрозрачность финансовой модели. Ради завышения прибыли продавцы не учитывают налоговые отчисления и амортизацию оборудования. Подчас потенциальному покупателю франшизы вообще не присылают финансовую модель, объясняя это "секретностью" расчетов. Не исключено, что у них ее и вовсе нет.

Нередко недобросовестные продавцы гарантируют своим франчайзи окупаемость вложений. Обещания возврата инвестиций используются в рекламных целях, но далеко не всегда прописываются в договоре. Правда, в последние годы возникла позитивная тенденция: франчайзеры гарантируют возврат части затрат при выполнении определенных требований.

При покупке франшизы необходимо проверить франчайзера, а также всех аффилированных юридических лиц на предмет задолженностей в Федеральной службе судебных приставов, а также обратить внимание на компетентность менеджеров по продажам.

Когда франшиза-пустышка создается по неопытности, продавец просто сам слабо понимает, что должна представлять собой работа с партнерами. Он ориентируется только на популярность франчайзинга и возможность лично устанавливать цены. Так возникают франшизы с паушальным взносом от 500 тысяч рублей, за который вы не получаете ничего, кроме брендбука.

Отсутствие в российском законодательстве такого понятия, как "франчайзинг", фактически позволяет использовать этот термин любым компаниям. Создание юридической и законодательной базы может стать драйвером роста рынка и позволит защитить бизнес от псевдофраншиз. Однако плохо проработанный нормативно-правовой фундамент способен, наоборот, усложнить жизнь предпринимателям, которые продают франшизы. Чтобы этого избежать, заниматься разработкой норм должны люди, непосредственно знакомые с реалиями российского франчайзинга, и желательно из разных сфер рынка - от юридической и информационной до непосредственно предпринимательской. И конечно, нужно повышать финансовую и правовую грамотность населения.