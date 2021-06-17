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17.06.2021 00:31
Рубрика: Происшествия

На Лесной улице в центре столицы Bentley протаранил трамвай

Текст: Ирина Огилько

В Москве поздно вечером в среду, 16 июня, на улице Лесная, 4 водитель дорогой иномарки протаранил трамвай. Об этом сообщает телеграмм-канал столичного дептранса. Авария произошла около 22:00. В результате было остановлено движение двух маршрутов трамвая - №7 и №9.

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Согласно данным дептранса, ДТП произошло из-за резкого маневра Bentley перед трамваем. Как сообщает ведомство, у водителя иномарки с начала года насчитывается уже 26 нарушений. Так как водитель признан виновником аварии, ему будет выставлен счет ориентировочно на полмиллиона рублей - столько потребуется на полный ремонт трамвая.

Никто из пассажиров городского транспорта не пострадал. После эвакуации помятой техники с места ДТП, движение по Лесной улице возобновили.

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