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17.06.2021 10:02
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Более 125 тысяч добровольцев присоединились к команде "Мосволонтера"

Текст: Любовь Проценко
Более 125 тысяч добровольцев присоединились к команде "Мосволонтера". Об этом сообщила заммэра Москвы. Она рассказала:

"Вызовы, с которыми из-за пандемии столкнулись города по всему миру, стали дополнительным стимулом для развития добровольчества в столице. Тысячи неравнодушных москвичей объединила общая цель - поддержать тех, кому в это непростое время нужно особое внимание и забота. Сегодня число горожан, присоединившихся к "Мосволонтеру", превышает 125 тысяч. Причем основная их часть - люди до 30 лет".

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Как отмечает портал mos.ru, согласно исследованию "Мосволонтера", средний возраст добровольцев в Москве в 2021 году - 29 лет. Больше всего волонтеров среди работающих жителей- 43,4 процента, на втором месте студенты - их среди добровольцев 27,4 процента. 15,7 процента городских помощников - это школьники, а остальные - пенсионеры и неработающие горожане.

При этом почти половина городских помощников (48,7 процента) имеют высшее образование, неполное высшее у 17,2 процента волонтеров. Среднее общее или профессиональное образование получили 18,1 процента добровольцев.

Самые популярные направления добровольческой деятельности - социальное, культурное и спортивное.

В рамках социального волонтерства неравнодушные москвичи помогают детям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, людям старшего возраста.

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