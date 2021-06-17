Оперштаб: В Москве выявлено 6195 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщил, что в Москве выявлено 6195 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1854 человека, на ИВЛ находится 532 человека.

Выздоровели еще 3636 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 106 615. В столице скончались 73 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 бесплатно по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Их график опубликован на сайте.