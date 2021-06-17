Переход к дистанционным формам обучения, ускорившийся из-за пандемии, дал мощный толчок развитию рынка цифровых технологий для образования. Если раньше онлайн-занятия были похожи на традиционные уроки с той лишь разницей, что педагог располагался по ту сторону экрана, то теперь в EdTech все больше опираются на искусственный интеллект (ИИ). Какие его инструменты уже приносят пользу образовательному бизнесу и его клиентам, несет ли это угрозу для живых преподавателей? "РГ" разбиралась в ситуации вместе с экспертами рынка.

Освободить от рутины

Искусственному разуму до человеческого пока далеко. Математически смоделированные нейронные сети могут имитировать функции мозга мыши, но не Homo sapiens. Однако уже сейчас способны взять на себя заполнение отчетов, отдельные фазы образовательного процесса и проверки знаний, а также помочь в формировании индивидуальной программы для ученика, рассказал сооснователь онлайн-школы "Тетрика" Николай Спиридонов:

- В первую очередь искусственный интеллект нужен педагогу. Школьных учителей нередко критикуют за недостаток индивидуального подхода. Однако они ежедневно выполняет большие объемы рутинной работы, которая не оставляет времени и сил на индивидуализацию курса. Нейросети можно поручить проверку домашних заданий. Конечно, сочинения она не оценит - однако с тестами справится легко. ИИ в силах проконтролировать и качество коммуникации с учениками. Поясню на примере платформы "Тетрики". Через наш сервис видеосвязи и виртуальную доску нейросетям сложновато что-то проанализировать. А вот чат для общения учителя и ученика содержит информацию в более доступном для считывания текстовом виде. ИИ обрабатывает переписку на предмет негативной и агрессивной лексики и попыток увода ученика. Есть набор регулярных выражений, на основе которых выявляются подозрительные коммуникации.

Успешно делегируют искусственному интеллекту и подбор заданий - исходя из уровня подготовки конкретного ребенка и поставленных задач. Директор по технологиям искусственного интеллекта Mail.ru Group Андрей Калинин отметил, что ИИ помогает автоматизировать эту работу, находить закономерности. У педагога освобождаются силы и время для творческих задач.

- Нейросеть способна проанализировать, в каких темах у ученика есть пробелы, и предложить задания, которые помогут их восполнить. С помощью алгоритмов можно отслеживать эффективность выполнения заданий - и оставлять в программе те, которые срабатывают лучше, - пояснил Калинин. - А еще ИИ может подсказывать самим педагогам, какие навыки им развивать, какие методики и форматы использовать в работе. При этом он аккумулирует и анализирует опыт сотен и тысяч учеников и учителей.

Решения по автоматизации рутины реализованы в целом ряде сервисов и приложений. Например, Thinkster Math с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта создает для преподавателя визуализацию мышления учащегося при решении задачи. Это помогает педагогу увидеть точку, в которой ученик испытывает затруднение. Механизм от компании Century Tech позволяет выявить интерес пользователя к тому или иному предмету, отследить прогресс, обнаружить пробелы в знаниях и дать рекомендации с помощью нейробиологии, когнитивного анализа и анализа данных.

- ИИ может подобрать не только задания, но и самого преподавателя, когда речь идет об индивидуальных занятиях, - добавил Николай Спиридонов. - У нас для этого используется алгоритм, который оценивает совместимость учителя и ученика по региону, возрасту, полу, загрузке преподавателя, количеству удачно проведенных занятий и, что важно, по используемому девайсу и операционной системе. При выборке из 30 тысяч учеников точность предсказания составила 72-73 процента. Другой алгоритм рассчитывает вероятность прекращения обучения на сайте, используя информацию о предметах, которые изучает пользователь, количестве проведенных и отмененных уроков, технических неполадках во время занятий и оценках, выставленных учеником преподавателю. На основе комбинаций этих данных созданы признаки, которые используются для расчетов с использованием нескольких статистических методов. При выборке в 20 тысяч учеников соответствие прогноза действительности составило почти 75 процентов.

Поговорить с гаджетом

В период всеобщего дистанта многие российские преподаватели остро ощутили нехватку IT-компетенций. Организовать видеоконференцию, выгрузить контент на доступные ученикам ресурсы... По данным исследования Высшей школы экономики, каждый пятый педагог в стране испытывал затруднения при работе онлайн. Похожие проблемы возникли и у их иностранных коллег. Об этом свидетельствует, например, родительский опрос британского издателя Pearson и образовательной компании Connections Academy.

ИИ может подсказывать педагогам, какие навыки им развивать, какие методики использовать в работе

Выручить педагогов способны платформы, позволяющие готовить учебные программы и индивидуальные задания, которые гарантированно откроются на ноутбуке, планшете или телефоне. Там же можно организовывать видеоконференции и визуализировать аналитику по ходу обучения.

Перспективным ИИ-инструментом для обучения считаются чат-боты. С их помощью, возможно, удастся снимать часть вопросов, которые возникают у детей по ходу урока, отметил Спиридонов:

- Если педагог будет отвечать каждому, то класс банально потеряет нить рассуждения. Иногда, наоборот, проявляется феномен плюралистического невежества: дети стесняются что-то уточнять, полагая, что остальным все понятно. Уделить всем равное внимание при живом общении в классе невозможно.

По мнению Андрея Калинина, самый очевидный вариант использования голосовых помощников - проверка знаний:

- С ними удобно проводить тесты, квизы и викторины. Также цифровые ассистенты помогают повысить вовлеченность учеников с помощью интерактивных и игровых механик.

К слову, Министерство просвещения РФ еще в 2018 году в своем паблике во "ВКонтакте" запустило чат-бот для решения проблем при сдаче ЕГЭ.

Если учителя нет

Порой доступа к нужному преподавателю офлайн просто нет. Согласно заявлению экс-министра просвещения РФ Ольги Васильевой, в школах не хватает учителей русского и иностранных языков, педагогов начальных классов. Иногда отказ от занятий вживую связан с заболеванием или личным выбором ученика.

- У обучения в том же вузе есть ряд минусов, начиная с ограниченности программы и заканчивая излишней словоохотливостью отдельных преподавателей, любителей поболтать на отвлеченные темы. Благо рынок предлагает множество вариантов обучения без участия педагога, - заметил Николай Спиридонов. - В области математики широко известно приложение MATHiaU, у него есть версии для школьников и для студентов. Программа позволяет выстраивать индивидуальный процесс обучения, уведомляет об успехах и разрабатывает индивидуальные уроки с учетом потребностей и трудностей пользователя. В области изучения языков примером может служить сервис для освоения английского языка Edwin. В него зашит искусственный интеллект, который составляет индивидуальный план занятий, тренирует речевые навыки и отвечает на вопросы в чате. Есть мультипредметный сервис Knewton, он подбирает вам задания и корректирует план, анализируя процесс обучения.

В любом разговоре о новых инструментах обучения следует задуматься, идет ли речь о повышении эффективности или просто о следовании моде, предостерег руководитель департамента образовательных инициатив "ВКонтакте" Владимир Алешин:

- К сожалению, второе встречается очень часто. Вспомните об амбассадорах блокчейна или VR, которые пытаются использовать эти технологии даже там, где реальной необходимости в них нет. История с искусственным интеллектом зачастую развивается аналогично. Но польза от ИИ в образовании, как и в медицине, очевидна. Преподавателю (или врачу) может помочь система рекомендации, а учащемуся (пациенту) - автоматическое построение траектории и рекомендация контента. Особенно важным это становится сейчас, когда из поставщика знаний педагог становится поставщиком мотивации. Главное не искать "волшебной таблетки". Искусственный интеллект, как и любой другой, в принципе ценен и эффективен, но в некоторых сценариях абсолютно неприменим. Мы планируем создавать свои образовательные инструменты и помогать развивать инструменты партнеров, используя наши массивы данных.

Справка "РГ"

По данным Global Market Insights, в 2024 году объем ИИ-инструментов в онлайн-образовании в США достигнет шести миллиардов долларов. По прогнозу, опубликованному исследовательской компанией Technavio, с 2018 по 2022 год совокупный среднегодовой темп роста искусственного интеллекта в образовании в США достигнет 48 процентов.