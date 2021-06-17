Переход многих процессов в режим онлайн в пандемийный год вызвал огромный всплеск спроса на IТ-специалистов, который не уменьшается и в ближайшем будущем уменьшаться не собирается.

Одно из глобальных изменений: большинство компаний было вынуждено уйти на удаленку. Такой формат работы оказался удобным и продуктивным. Это явствует из результатов опроса, который организовали аналитики компании Only. В нем участвовали более 300 представителей топ-менеджмента и 80 HR-специалистов среднего и крупного бизнеса из Москвы и Санкт-Петербурга. Перед ними был поставлен вопрос: "Что произошло с эффективностью работы команды с переходом на дистанционный режим?" Многие представители топ-менеджмента отмечали, что удаленка вызвала ряд организационных, технических, коммуникационных и эмоциональных проблем. При этом более 70 процентов респондентов в итоге довольно результатом: эффективность как минимум осталась прежней, а у каждой третьей компании даже возросла.

Если ранее компании не могли себе представить, что возможен перенос рабочих программ, баз данных, CRM и прочего на домашние компьютеры и ноутбуки сотрудников без опасности раскрытия коммерческих данных, то теперь это реальность. Многие онлайн-практики зарекомендовали себя настолько хорошо, что возвращаться к прежней жизни организации уже не желают.

Кроме того, организации не могли не оценить экономии времени сотрудников на дорогу, сокращения затрат на аренду помещения. Сложилась ситуация, при которой многие процессы могут остаться онлайн навсегда.

Автоматизация стала категорически важна для жизнедеятельности бизнеса из самых разных сфер деятельности, соответственно потребовалось нанимать больше разработчиков. Спрос на хороших айтишников вновь вырос, хотя он и так был на высоте с 2017 года - после вступления в силу госпрограммы развития цифровой экономики. По мере роста востребованности IT-специалистов повышался и уровень их зарплат. Сейчас этот процесс продолжается.

Резкий рост зарплатных предложений продиктован огромным спросом на высококвалифицированные кадры, которых не так много

Эксперты сходятся во мнении, что резкий рост зарплатных предложений продиктован огромным спросом именно на высококвалифицированные кадры, которых на рынке не так много. Так, специалисты, владеющие Java/Python/C#, за минувший год стали получать в среднем на 20-40 процентов больше. DevОps-инженеры, необходимые для физической поставки кода своим заказчикам, после пандемии добавили к своим заработкам до 20 процентов. Сотрудники, работающие в области машинного обучения и искусственного интеллекта, вознаграждаются лучше на четверть. Наиболее крутые и умелые вовсе получили карт-бланш и право выставлять собственные расценки. А за ними подтягиваются по зарплатным ожиданиям и более молодые коллеги.

Развитие дистанционной занятости стерло границы между соискателями из Москвы и из регионов. Организации стали гораздо лояльнее по отношению к специалистам, работающим на удаленке.

Осознание того, что если вам нужен хороший разработчик, то неважно, в какой точке мира он находится, стало крепнуть в бизнес-среде еще в 2019 году. Московские соискатели потеряли свое приоритетное право на вакансии по территориальному признаку. Тем более что нанимать специалистов из провинции элементарно выгодно. Региональные айтишники ничуть не хуже столичных, а просят за свои труды меньше.

Пандемия коронавируса стала для многих компаний катализатором в вопросах найма недооцененных региональных специалистов. Подчеркну, что объемы обязанностей и бюджеты московских работодателей предполагают принципиально другой уровень оплаты труда. То есть провинциалы, хотя и обходятся дешевле москвичей, все-таки получают возможность выйти на солидный уровень дохода.

Сейчас появилась тенденция к выравниванию медианных заработных плат столичных IT-специалистов и их коллег со всей страны

Сейчас появилась тенденция к выравниванию медианных заработных плат столичных IT-специалистов и их коллег со всей страны. Почему? Хорошему специалисту, который базируется в условном Воронеже или Перми, больше не нужно ехать покорять Москву, на которую вместе с Московской областью приходится 22 процента всех отраслевых вакансий в стране. Можно оставаться у себя дома и работать практически за столичную зарплату. Такой спрос на кадры из регионов вынуждает местных работодателей повышать зарплаты своим специалистам, чтобы не потерять дефицитные кадры и не проиграть конкуренцию на рынке труда. Раньше региональные IT-компании могли соперничать с Москвой за счет того, что их услуги были дешевле из-за более низкой стоимости кадров. Теперь такой возможности нет, так как все вынуждены поддерживать столичный уровень зарплат.

Скорее всего, в ближайшие годы этот тренд будет усиливаться, стирая разницу в уровне доходов IT-специалистов по всей России.С другой стороны, по окончании пандемии стоит ожидать падения спроса на айтишников, снижения готовности бизнеса платить больше за их услуги и быстрого закрытия соответствующих вакансий.