Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади"

Одним из заметных событий профессиональной программы фестиваля "Красная Площадь" стало торжественное заседание Российского книжного союза (РКС), приуроченное к 20-летию со дня его образования. О некоторых аспектах деятельности организации гостям напомнил снятый специально к юбилею фильм.

В нем многолетний замруководителя упраздненной теперь Роспечати Владимир Григорьев отметил, что президент РКС Сергей Степашин - единственный премьер-министр России (со времен Косыгина), который охотно и помногу цитирует русскую классику, что и навело на мысль обратиться именно к нему в 2001 году с предложением возглавить новосоздаваемую профессиональную ассоциацию, а директор книжного магазина "Москва" Марина Каменева признала, что, хотя РКС создавался как внутриотраслевая общественная организация, за прошедшие годы он показал себя как влиятельный "игрок", способный донести до самых верхов нужды книжного сообщества. В частности - избежать закрытия множества книжных магазинов по всей стране.

Напомнили также и другие "этапы большого пути" РКС: программа поддержки чтения, а позднее - программа поддержки детского и юношеского чтения, программа "Самый читающий регион". А еще - поездка русских писателей к российским войскам в Сирию и активная поддержка отрасли во время больно ударившего по индустрии прошлогоднего локдауна. Нельзя также забыть активную роль РКС в подготовке и проведении первого Литературного собрания в 2013 году: именно с него, по словам Владимира Толстого, ведется отсчет современных процессов в литературе и книгоиздании в России.

Советник президент РФ Владимир Толстой вышел на сцену не просто так, а чтобы зачитать поздравление Владимира Путина. Как бы отвечая на него, Сергей Степашин с удовольствием напомнил, что недавно РКС добился уменьшения НДС на электронные книги. И пообещал добиться, чтобы НДС на книги был отменен вовсе.

"За двадцать лет сменилось четыре министра культуры, - напомнил Владимир Григорьев уже не с экрана, а живьем. - Минпечати исчезло, Роспечать мигрировала в Минцифру, а РКС живет и делает свое дело".