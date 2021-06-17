Под Тулой открывается фестиваль "Дикая Мята"

Традиционно выступления пройдут в курортном месте Бунырево. Это первый из крупных музыкальных фестивалей, получивший официальное разрешение на проведение. Чуть не до последнего дня это было под вопросом: согласование властей на проведение "Мяты" с 18 по 20 июня организаторы получили за три дня до старта.

Гостиничные номера раскуплены на фестивальные дни практически полностью. Они были забронированы буквально за полчаса после объявления, что "Дикая Мята" состоится. Напомним, в прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии. Сейчас организаторы приложили массу усилий для соблюдения всех санитарных требований. В первую очередь ограничили количество гостей: в этом году будет продано всего 12,5 тысячи билетов. К тому же поменять билеты на браслеты гости смогут только при наличии ПЦР-теста. Но те, кто уже сделал прививку, смогут приехать и купить билеты на месте в специальной кассе при предъявлении сертификата. К тому же они для них будут дешевле.