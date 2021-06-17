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17.06.2021 18:10
Рубрика: Культура

Аккорд с маской

Под Тулой открывается фестиваль "Дикая Мята"
Текст: Елена Шулепова (Тульская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Традиционно выступления пройдут в курортном месте Бунырево. Это первый из крупных музыкальных фестивалей, получивший официальное разрешение на проведение. Чуть не до последнего дня это было под вопросом: согласование властей на проведение "Мяты" с 18 по 20 июня организаторы получили за три дня до старта.
Фестиваль уличного кино представил конкурсную программу

Гостиничные номера раскуплены на фестивальные дни практически полностью. Они были забронированы буквально за полчаса после объявления, что "Дикая Мята" состоится. Напомним, в прошлом году фестиваль отменили из-за пандемии. Сейчас организаторы приложили массу усилий для соблюдения всех санитарных требований. В первую очередь ограничили количество гостей: в этом году будет продано всего 12,5 тысячи билетов. К тому же поменять билеты на браслеты гости смогут только при наличии ПЦР-теста. Но те, кто уже сделал прививку, смогут приехать и купить билеты на месте в специальной кассе при предъявлении сертификата. К тому же они для них будут дешевле.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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