Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод

Площадь пожара на предприятии по обработке древесины во Владимирской области приблизилась к 10 тысячам квадратных метров.

Сообщение о возгорании на фабрике по производству бруса в городе Струнино поступило к спасателям в 18.27. Первое прибывшее на место отделение доложило, что пожар распространился на большую площадь: горят два производственных цеха, котельная и штабеля готовой продукции.

- Общая площадь возгорания 9250 кв. м. Объявлен повышенный номер вызова, на место дополнительно следуют 15 единиц техники и 40 человек. Группировка сил и средств продолжает наращиваться, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

, сообщили в ГУ МЧС