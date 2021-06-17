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Рубрика: Происшествия

Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Площадь пожара на предприятии по обработке древесины во Владимирской области приблизилась к 10 тысячам квадратных метров.

Крупный пожар вспыхнул в промзоне Петербурга

Сообщение о возгорании на фабрике по производству бруса в городе Струнино поступило к спасателям в 18.27. Первое прибывшее на место отделение доложило, что пожар распространился на большую площадь: горят два производственных цеха, котельная и штабеля готовой продукции.

- Общая площадь возгорания 9250 кв. м. Объявлен повышенный номер вызова, на место дополнительно следуют 15 единиц техники и 40 человек. Группировка сил и средств продолжает наращиваться, - сообщили в ГУ МЧС по региону.

, сообщили в ГУ МЧС

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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