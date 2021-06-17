Привитые сотрудники РТУ МИРЭА получат по 15 тысяч рублей

Руководство РТУ МИРЭА рассматривает вопрос о мотивирующих премиях в размере 15 тысяч рублей работникам, которые добровольно прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил ректор вуза Станислав Кудж.

"В РТУ МИРЭА принято решение о переводе студентов на обучение в дистанционном формате. Мы можем гарантировать, что в качестве образования никто не потеряет. У нас уже есть позитивный опыт дистанционного обучения и даже дистанционной сессии в прошлом учебном году", - отметил ректор.

"Исключительно важны меры, противодействующие распространению COVID-19 не только среди студентов, но и среди профессорско-преподавательского состава и всех сотрудников", - подчеркнул Станислав Кудж.

Кроме премий сотрудникам, в РТУ МИРЭА готовы предоставлять вакцинированным студентам ваучеры на комплексные обеды в вузовской столовой. Те, кто живет в общежитиях, и сделает прививку от COVID-19, будут жить там бесплатно до 1 декабря 2021 года.

Помимо этого, планируется проведение розыгрыша путeвки в один из санаториев на территории РФ.