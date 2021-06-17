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17.06.2021 21:37
Рубрика: Общество

Прививки и работа: как в Москве организуют обязательную вакцинацию

Текст: Сергей Бабкин
Представители столичного бизнес-сообщества поддержали обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей. Как сообщили "РГ" члены Совета предпринимателей столицы, ряд вопросов еще должен быть урегулирован, но концептуально всем понятно: вакцинация - единственный способ избежать более жестких санитарных ограничений, чем действующие ныне.
Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике № 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике № 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Медработник вводит вакцину от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 в городской поликлинике № 191 в Москве. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Ситуация развивалась стремительно: еще совсем недавно мы строили планы на выходные, а теперь многие социальные предприниматели буквально в панике пытаются спасти свои коллективы и бизнес", - рассказала председатель экспертного совета по развитию социального предпринимательства в Госдуме Наталья Перязева. То же самое - и в сферах услуг и торговли, работники которых тоже находятся на передовой.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Нынешняя ситуация сразу ассоциируется с эпидемией "испанки" в начале XX века, поделился с "РГ" президент союза торговых центров Булат Шакиров. "Необходимо осознать, что в этих условиях вакцинация является самым действенным средством", - считает он. Более того, представители сферы услуг стали инициаторами проекта по созданию зон ковид-free в столичных ТЦ, В случае его реализации можно будет сохранить работающие фудкорты и при этом создать безопасную общественную среду - ведь туда будут пускать только вакцинированных и гостей с отрицательным ПЦР-тестом. Сейчас идея предпринимателей обсуждается властями.

А как же сами сотрудники относятся к обязательной вакцинации? Как сообщил председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Богдан Коношенко, среди таксистов, например, это почти не вызывает вопросов. "Мы знаем, что многие водители либо и так давно прошли вакцинацию, либо переболели и имеют антитела", - сказал Богдан Коношенко. При этом крупные агрегаторы сегодня выступили с совместным заявлением, в котором полностью поддержали кампанию по обязательной вакцинации.

Есть сферы, в которых вакцинация останется вопросом личной ответственности. "Ряд вопросов требует доработки и разъяснения, но важно понимать, что все меры направлены на противодействие инфекции", - отмечает президент ассоциации компаний по подбору домашнего персонала, руководитель сервиса "Бабушка на час" Наталия Линькова. Домашний персонал подпадает под указ, предусматривающий вакцинацию, продолжает Наталия Линькова. Однако далеко не все работники этой сферы официально стоят на учете как самозанятые. А если няни работают без этого статуса, то формально обязать их ни к чему нельзя. С аналогичными проблемами во взаимоотношениях с семьями, пожилыми людьми и другими подопечными могут столкнуться и социальные предприниматели иных сегментов, добавляет Наталья Перязева. Впрочем, тех же нянь, сиделок и домработниц, вероятно, подтолкнут к вакцинации требования самих работодателей. Еще задолго до распоряжения главного санитарного врача Москвы многие семьи стали требовать у кандидатов сертификаты вакцинации. В сервисе подбора даже ввели специальный фильтр, который по запросу родителей выводит кандидатуры уже вакцинированных нянь.

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Достаточно широко сейчас обсуждаются юридические последствия возможных отказов от прививок. Многих интересует, как закон регламентирует эту в общем-то беспрецедентную ситуацию с точки зрения трудовых прав. Как полагает специалист по трудовому праву, член Ассоциации юристов России Елизавета Гоглачева, ситуация, хоть и не имеет аналогов в новейшей истории, все равно законом регламентирована. Речь идет о подпункте 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". "Работник имеет право отказаться от прививки даже при такой угрозе распространения инфекционного заболевания, как сейчас, - комментирует юрист. - Это повлечет его отстранение от работы". Отстранение законно, более того - зарплату за период отстранения можно не выплачивать.

Однако представители бизнес-сообщества Москвы не намерены прибегать к таким мерам. Ведь это чревато встречей в суде с бывшим работником, а сейчас, что называется, только этого и не хватает. "Тех сотрудников, кто не захочет прививаться, мы отстранять не будем, - говорит президент союза торговых центров Булат Шакиров. - Мы просто переведем их на другие проекты, которые не относятся непосредственно к взаимодействию с покупателями". Другие работодатели придерживаются того же вектора и надеются все же успешно агитировать своих людей за вакцинацию.

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