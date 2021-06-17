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17.06.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 7 по 15 июня выросли на 8 копеек до 48,01 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 7 копеек до 49,77 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 6 копеек до 45,26 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 8 копеек - 48,96 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 11 копеек - 55,74 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Иваново - на 1,1%, Салехарде - на 1,0% и Чите - на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Кызыле - на 0,4%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,50 до 45,88 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 52,19 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,39 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,80 до 45,75 рубля, марки АИ-95 - от 47,50 до 50,18 рубля, марки АИ-98 - от 55,60 до 58,16 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4,4%, бензин марки АИ-95 на 4,1%, марка АИ-98 - на 4,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,3%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 7 по 13 июня увеличилось на 6,2%, а выпуск дизельного топлива - на 5,4%.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЦФО Ивановская область Иваново УрФО ЯНАО Салехард ДФО Забайкальский край Чита Цены на бензин

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