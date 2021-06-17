Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве вызвано, скорее всего, новыми штаммами коронавируса - более агрессивными и быстро распространяемыми. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

"Нужно понимать, что ситуация у нас сегодня просто другая, и она требует других решений, - отметил градоначальник. - За буквально считанные дни количество заболевших людей выросло с трех тысяч до семи и, по предварительным данным, которые будут завтра опубликованы, количество заболевших будет более девяти тысяч. Это означает рост в три раза, это огромная динамика, которую мы не наблюдали даже в предыдущие всплески заболеваемости".

В рамках борьбы с распространением коронавируса в Москве объявили нерабочие дни на этой неделе, приостановили работу ночных клубов, фудкортов, детских развлекательных центров, а работодателям рекомендовали перевести на удаленку как можно больше сотрудников, напомнил Собянин.

Кроме того, принято решение об обязательной вакцинации людей, работающих в сферах торговли, услуг, здравоохранения, образования и ряде других. "Решение сложно, непростое, но оно продиктовано необходимостью и серьезной ситуацией, которую мы наблюдаем. Соответственно, уже в три раза выросла запись на вакцинацию, но этого все равно недостаточно. Но я думаю, что объемы вакцинации будут нарастать каждый день", - подчеркнул мэр столицы.