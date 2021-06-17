Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается

Ситуация с коронавирусом в Москве в последние дни стремительно ухудшается. Как заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр столицы Сергей Собянин, количество новых случаев выросло до 9 тысяч.

"Официально эти цифры будут завтра опубликованы, но уже виден рост заболеваемости в три раза", - заявил Сергей Собянин. По словам главы города, рост оказался неожиданным. На фоне создавшейся иммунной прослойки ожидалось снижение заболеваемости, а получился взрывной рост.

Одной из причин ухудшения ситуации Сергей Собянин считает появление новых штаммов вируса. Справиться с ними можно только с помощью вакцинации.