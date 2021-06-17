В Ярославле один из микрорайонов индивидуальной жилой застройки уже несколько лет активно застраивается многоэтажками по утвержденным еще в 2009 году городским правилам землепользования и застройки. В результате в крайне сложную ситуацию попали и владельцы частных домов, и жильцы новых высоток: у первых нарушено личное пространство, вторых оказалось невозможно обеспечить социальными объектами - школами и детсадами. Власти ищут выход из ситуации.

"Мне сверху видно все"

Микрорайон Ярославля, ограниченный улицами Ньютона, Гоголя и Суздальским шоссе, сегодня - образчик полного строительного хаоса. Рядом с частными домами (солидными двух- и трехэтажными коттеджами, добротными особнячками и совершенно деревенскими старыми избушками) вплотную соседствуют 20-этажные высотки, население которых, выглядывая в окна, натыкается взглядом на чьи-то грядки, яблони с вишнями, сараи и мангалы. Но куда хуже хозяевам этих грядок: они десятилетиями жили, сохраняя приватность благодаря заборам и злым собакам, а теперь их частные территории превратились в своеобразные арены и сценические площадки, а они сами - в действующих лиц непрерывного "спектакля" для жителей рядом построенных МКД. "Мне сверху видно все, ты так и знай" - сегодняшние реалии этого места, а не просто слова из известной песни про летчиков.

Причем многоэтажки посреди частных домиков натыканы без всякой градостроительной логики: какой участок удалось выкупить у хозяев, на том и взгромоздили высотку. Владельцам ближайших участков и домов остается лишь негодовать или следовать примеру бывших соседей, то есть свою недвижимость тоже продавать. На что, очевидно, и делается расчет, ведь жить в таких условиях способны немногие.

Поскольку потенциальных застройщиков интересует только земля, в особенно сложной ситуации оказались хозяева коттеджей: когда-то они серьезно в них вложились, и отдавать участки и постройки по цене одной лишь земли никому, естественно, не интересно. Собственники развалюшек в таком случае выигрывают больше, поскольку продают, по сути, именно землю.

Владелец двухэтажного коттеджа, который уже с двух сторон загородили высотки, выставил свой дом и участок в 6,4 сотки на продажу почти за 11 миллионов рублей.

- Если заплатят цену, которую я запросил, пожалуйста, пусть забирают, - говорит Владимир. Мужчина старается не показывать разочарования и горечи, заявляя, что ему и его семье никто не мешает и не доставляет неудобств (ну разве что окурки кидают сверху на участок), а "из окон пусть смотрят и завидуют". Но оптимизм его явно показной.

- Я консультировался с юристами - все по закону, все нормально. Даже инсоляция не нарушена - по четыре часа в день солнце у меня есть в каждой комнате, - с горькой усмешкой рассказывает хозяин коттеджа.

В сложной ситуации оказались хозяева коттеджей: когда-то они в них вложились, и отдавать их по цене земли никому не интересно

Понятно, что его дом для жизни вряд ли кто-то приобретет. Но он надеется, что под магазин, салон, клинику и тому подобное постройка вполне может сгодиться (если не приглянется застройщикам): высоток в микрорайоне настроено уже много, а значит, клиенты у организации будут.

- Солнце у нас украли! - возмущен между тем Валерий Соловьев с улицы Кривова. - У нас вишни, яблони, груши, сливы, много всего - участок 15 соток. Но теперь сильно затенили его. Да еще из окон высоток все время кидают что-нибудь. Постоянно хожу собираю пакетики всякие, банки...

По словам Валерия Владимировича, два года назад к ним приходили представители застройщиков. Одни уговаривали продать участок по 850 тысяч рублей за сотку, хотя земля уже тогда здесь стоила 1,2 миллиона. Другие сначала предложили за сотку по миллиону, а потом три однокомнатные квартиры за весь участок. Люди не согласились на такие условия, и больше их пока не тревожили. Но это, судя по всему, ситуация временная.

- Предложат адекватную цену - продадим, - машет рукой мужчина.

Школы не будет

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов рассказал корреспонденту "РГ", что означенный частный сектор стал зоной многоэтажной застройки еще в 2009 году - при утверждении первой редакции городских правил землепользования и застройки. Власть в городе с тех пор не один раз сменилась, и, как это все тогда согласовывалось с жителями, сегодня сказать сложно: люди говорят, что никто их мнения не учитывал, но в протоколах общественного обсуждения правил нужное количество подписей ярославцев имеется, а значит, все по закону. И территория, испокон веку занятая индивидуальными домами, тогда вдруг стала зоной Ж.1, то есть землей для застройки многоэтажками. Даже не Ж.2 (среднеэтажным жильем) и не Ж.3 (малоэтажным), а сразу высотками. Это как из первого класса сразу рвануть в 11-й.

- На данной территории, на всей полностью, без выделения какой-либо другой застройки, прямо поверх индивидуальной, буквально по головам людей была наложена единая зона Ж.1 с разрешенным видом использования - строительство домов от девяти этажей, - не скрывает изумления нынешний главный архитектор.

Одновременно на карте градостроительного зонирования Ярославля в этом микрорайоне, конечно, предусмотрены и места для размещения детсадов и школ, но в отличие от высоток, которые безостановочно строятся, ни одного нового соцобъекта здесь до сих пор не появилось. По данным мэрии города, на этой территории возведено уже 25 МКД. А из 300 расположенных тут индивидуальных домов 92 находятся в зоне предполагаемой застройки двумя школами и шестью детскими садами. Однако владельцы многих коттеджей продавать их не собираются.

- На сегодня здесь отстроены достаточно дорогие индивидуальные жилые дома, собственники которых не намерены их продавать ни под каким соусом, - поясняет Артем Цымбалов. - Соответственно, возникли сложности с обеспечением этой территории соцобъектами. И это самая большая проблема.

Мнения выслушали

Ситуация настолько накалилась, что представители мэрии устроили в ДК "Нефтяник" встречу с жителями микрорайона, которая совершенно четко показала: больше половины владельцев частного жилья ратует за сохранение на территории индивидуальной жилой застройки.

- В советские годы здесь была запрещена застройка домами выше пяти этажей, потому что вокруг болотистая местность, бьют ключи. Сейчас на наших территориях строят огромные "свечки", а вокруг никаких условий, даже парковочных мест для автомобилей нет, - переживает местная жительница Анна Смирнова. - Жить по соседству с высотками невозможно. Это нарушает наше личное пространство. Мы против дальнейшего строительства многоэтажек. Количество людей в микрорайоне увеличивается, при этом у нас не строятся школы и детские сады, которые были в планах.

Впрочем, есть и другие мнения (которые в основном высказывают ярославцы, живущие в других районах города). "Все время там езжу - неухоженные развалюхи с пятью грядками... Есть, конечно, немного новых построек, но в основном грязные заросшие развалюхи! Все равно надо что-то решать, в таком виде оставлять это посмешище в городе нельзя", - написал в новостной группе Ярославля в соцсети пользователь с ником Nikolay Sedoy.

Кстати, с другой стороны Суздальского шоссе вполне благополучно существует обширный частный сектор, каким совсем недавно был и соседний - всего-то через дорогу - микрорайон. По счастью, зона застройки этой территории с Ж.4 ни на какую другую Ж не менялась. Заезжаешь сюда - и словно попадаешь в какой-то зажиточный и спокойный сельский населенный пункт, где бабушки копаются в грядках, а у многих домов стоят авто. И где с большим удовольствием поселился бы немалый процент жильцов "человейников"...

Компетентно

Артем Цымбалов, главный архитектор Ярославля:

- В этом году мы вносим изменения в правила землепользования застройки. И сейчас намереваемся понять, что нам необходимо сделать, чтобы помочь жителям. На данной территории сошлись два конфликтующих мнения. Первое - инвесторов, которые хотят застроить местность высотками. Второе - жителей, желающих сохранить прежнюю малоэтажную застройку. Абсолютно верного решения, которым все были бы довольны, наверное, не существует. Потому что даже среди жителей частного сектора единства нет. Насколько мы знаем, выкупная цена сейчас высокая, и некоторые собственники индивидуальных домов рады росту интереса к их недвижимости, готовы ее продать. Но есть люди, планирующие жить в индивидуальных домах долгие годы. Однако взять и установить на всей территории зону только индивидуальных жилых домов, наверное, не получится в силу того, что уже 25 МКД стоят, а на 10 выдано разрешение на строительство. Застройщики получили разрешение, и у них тоже появились права. Не выдать эти разрешения было невозможно: если у людей на руках все документы и они в порядке, то в запрете могут усмотреть коррупционную составляющую. Тем более разрешения выдает не город, а областной департамент строительства. Поэтому мы сейчас ищем решение.