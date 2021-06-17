В Москве объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Для Москвы выпущено штормовое предупреждение о сильной жаре 19-22 июня - столбики термометров в эти дни будут достигать отметок 30-33 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Синоптики напомнили, что наступают самые длинные дни и короткие ночи в году, а в понедельник, 21 июня, будет летнее солнцестояние. При этом антициклон обеспечит в столичном регионе малооблачную и сухую погоду - воздух сильно нагреется, ночи тоже будут теплыми.

"Значения средней суточной температуры в выходные превысят климатическую норму на 4-5 градусов, - предупредили в Гидрометцентре. - В начале следующей недели жара еще немного усилится. Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19-22 июня будут близки к абсолютным максимумам".

Погода будет очень солнечной, так что горожанам нужно подумать о защите кожи и глаз, а в середине дня избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, советуют синоптики.