В Москве открылся книжный фестиваль "Красная площадь"

На Красной площади жарко как никогда. И не только потому, что погода обещает побить все мыслимые температурные рекорды, а потому что с 10 утра здесь собрались самые горячие и увлеченные люди - писатели, издатели и читатели. Последние предусмотрительно зарегистрировались на сайте фестиваля и уже с 10 утра выстроились в очередь на вход.

Творческие люди только кажутся неорганизованными и парящими где-то в небесах в поисках муз. На самом деле у стен Кремля все очень четко и организовано. Все гости и участники в перчатках и масках. Да, жарко и некомфортно, но это ничтожная плата за возможность личных встреч. А именно ради них, ради ощущения праздника и плеча единомышленника рядом и приходят на площадь.

"Любая активность идет на пользу литературе, без общения нам нельзя. Очень важно чувствовать поддержку коллег и единомышленников, потому что в одиночку успеха не добиться", - заметил писатель Андрей Рубанов, который вместе с коллегами по цеху Сергеем Шаргуновым, Даниэлем Орловым и Канта Ибрагимовым одними из первых вышли на главную сцену фестиваля, чтобы представить Ассоциацию союзов писателей и издателей России и поговорить о месте писателя в обществе.

В частности, говорили о необходимости поддержки издания книг на русском языке. Для сегодняшней России тираж в 1000 экземпляров - это крохи. Арифметика простая: 85 субъектов, а значит получается всего лишь 12 книг на регион. И это самая читающая страна?

Но книжники не привыкли унывать и сдаваться. Главное тому доказательство - шатры "Регионы России", где свои книги представляют региональные издательства из 45 регионов. По словам куратора площадки Константина Чеченева, из-за переноса дат от участия отказались всего лишь 11 издательств. Остальные же на отведенных им 90 сантиментах постарались представить все свои лучшие книжные новинки. Самая представительная делегация приехала из Северной Осетии и Алании. А, пожалуй, самыми впечатляющими стенды получились у Воронежской области и Мордовии. Кстати, как не раз замечал заместитель председателя Оргкомитета фестиваля Владимир Григорьев, именно с маленьких издательств начинается путь в большую литературу многих талантливых писателей. Так что, к этим стендам стоит особенно присмотреться. Да и цены тут побюджетнее. Не лишним будет напомнить, что все книги на Красной площади продаются с 20-процентной скидкой.

К тому моменту, как в полдень на главную сцену поднялись председатель оргкомитета по подготовке и проведению VII Книжного фестиваля "Красная площадь" - советник Президента РФ Владимир Толстой и президент Российского книжного союза Сергей Степашин для торжественного открытия книжного праздника, торжество книги было уже в самом разгаре. В шатрах - презентации и дискуссии, в торговых павильонах - не менее оживленные обсуждения и бурная торговля.

"Признаюсь честно, до того, как я вышел на эту сцену, не верил до конца, что фестиваль откроется. Но мы смогли, площадь открыта для книг! Это наша победа над атмосферой уныния и страха. И мы должны сказать огромное спасибо организаторам, которые приложили поистине титанические усилия, чтобы этот книжный марафон состоялся", - обратился к гостям Владимир Толстой.

Он также процитировал поздравительную телеграмму премьер-министра Михаил Мишустина, который назвал "Красную площадь" - одним из главных культурных и литературных событий в нашей стране. "С каждым годом увеличивающийся интерес к фестивалю как нельзя лучше подтверждает эти слова", - считает премьер-министр.

Сергей Степашин назвал хорошим прецедентом, когда книги выходят на площадь. Совсем недавно книги царствовали на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, и поэтому никто не смог бы лишить общения с книгами москвичей и Красную площадь. За эту возможность Сергей Степашин отдельно поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина.

"В девяностые годы Россия перестала быть самой читающей страной. Но сегодня книги вернулись. Россия заняла первое место в мире по количеству читающей молодежи. Для них, для тех, кто любит читать, кто пополняет домашние библиотеки, и нужен наш фестиваль", - заключил Сергей Степашин.

Торжество книги в самом центре столицы продлится еще три дня. Насыщенная программа, удивительные встречи, неожиданные дискуссии - всего этого здесь будет в избытке. Где еще можно запросто встретить любимого автора и попросить автограф?

Насыщенной обещает быть и деловая программа фестиваля, которую открыло празднование 20-летие Российского книжного союза. Получилась профессиональная и острая дискуссия о будущем книжной отрасли.