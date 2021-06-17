В Москве появились граффити-кварталы

Первый в стране заповедник стрит-арта появился на востоке Москвы. Рядом с Электродным заводом в Перово появился целый кластер, в котором все здания расписаны лучшими граффитистами страны. Власти города не просто позволили сделать массовую роспись, но и даже полностью поддержали этот проект.

"Есть такое понятие, как синтез искусств, и исторически архитектура всегда соседствовала с живописью, - комментирует главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Начиная с росписи храмов, продолжаясь на станциях метро и в общественных зданиях, применялась живопись и мозаика. Соединение искусств - это очень интересная тема, и мне как архитектору и художнику она очень близка". И как раз стрит-арт, продолжает он, способен внести важный штрих в новый облик квартала.

Раньше об Электродной улице мало кто слышал - разве что жители востока Москвы. Теперь ее узнают все - на фасаде одного из зданий появилось настоящее полотно "Самолазка". Его автор - один из самых известных уличных художников Москвы Кирилл Кто. Он появился на улицах столицы еще в 90-е. Герой Самолазка - сквозной мотив его творчества. Но, пожалуй, в столь крупной форме Кирилл Кто проявил себя впервые. Его "Самолазка" теперь изображена на одном из домов рядом с заводом во внутреннем дворе. Кроме пространства завода облик граффити-квартала дополняют расписанные по всей площади трансформаторные будки. Даже сейчас, когда по санитарным требованиям закрыт местный фудкорт, работы уличных художников становятся центром притяжения. В основном возле них останавливаются клиенты местной типографии и других организаций в доме по соседству.

Работы уличных художников в столице становятся центром притяжения

Квартал в Перово - уникальный, но не единственный в своем роде в Москве. Например, на северо-востоке уличные живописцы превратили унылые дома между Изумрудной улицей и Янтарным проездом в местную достопримечательность благодаря стрит-артной стилизации картины Сальвадора Дали "Женщина с ящиками". Более того - искусство улиц в городе проникло даже под землю. В московском метро художникам граффити впервые предложили легально разрисовать целый поезд. Причем поезд действующий, его до сентября можно будет увидеть на Замоскворецкой линии. "Мы открыты к подобным проектам и готовы работать с талантливыми уличными художниками, потому что поддерживаем искусство в разных формах - проводим ночные и онлайн-концерты в метро, оперы и балеты, показы кино, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом". Возможны, правда, и другие варианты. Горожане могут присылать свои идеи в Telegram-бот департамента транспорта.