В Москве появились граффити-кварталы

Новости

Первый с начала пандемии круизный лайнер прибыл в Мексику 02:32
Ловчев и Адамян обсудят победу сборной России над финнами 01:46
Антонов рассказал, что ему придется "разгребать" после возвращения в США 01:06
Рябков: Диалог по стратегической стабильности может начаться в ближайшие недели 00:56
Манчини: У Швейцарии отличная команда, просто мы сегодня были великолепны 00:45
Проценко: Большинство заболевших получили только один компонент вакцины 00:15
Оценка России в глобальном рейтинге SEDA достигла исторического максимума 00:01
Сергей Карасев показал свою первую желтую карточку на Евро-2020 16.06.2021
Серхио Рамос покидает "Реал" 16.06.2021
В Кремле не видят поводов для исключения США из списка "недружественных" стран 16.06.2021
Песков: Саммит в Женеве прошел приблизительно так, как и ожидали 16.06.2021
Налаживанию диалога Москвы и Вашингтона мешает внутриполитическая ситуация в США 16.06.2021
Сергей Карасев не засчитал гол сборной Италии в матче со Швейцарией 16.06.2021
В Женеве компенсируют расходы закрытым на время саммита предприятиям 16.06.2021
Политолог Александр Рар назвал успешным саммит президентов РФ и США 16.06.2021
Англия отложит снятие COVID-ограничений из-за роста заболеваемости 16.06.2021
Россия вышла из группы стран-участников ДОН 16.06.2021
Денис Проценко: Через 7-9 месяцев после COVID-19 нужно вакцинироваться 16.06.2021
Мишустин и Головченко обсудили сотрудничество РФ и РБ в энергетике и АПК 16.06.2021
Джозеф Байден подарил Владимиру Путину подарок "с подтекстом" 16.06.2021
Владимир Путин вылетел из Женевы после окончания переговоров с лидером США 16.06.2021
Байден назвал позитивной встречу с Путиным в Женеве 16.06.2021
Козак: США согласились, что надо следовать Минским соглашениям 16.06.2021
Фестиваль уличного кино представил конкурсную программу 16.06.2021
Косачев прокомментировал саммит России и США в Женеве 16.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
17.06.2021 00:03
Рубрика: Культура

Арт в июне

В Москве появились граффити-кварталы
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 132(8483)
Первый в стране заповедник стрит-арта появился на востоке Москвы. Рядом с Электродным заводом в Перово появился целый кластер, в котором все здания расписаны лучшими граффитистами страны. Власти города не просто позволили сделать массовую роспись, но и даже полностью поддержали этот проект.
Безликий многоэтажный паркинг преобразил гигантский портрет художника Ван Гога. Фото: Олеся Курпяева/РГ Безликий многоэтажный паркинг преобразил гигантский портрет художника Ван Гога. Фото: Олеся Курпяева/РГ
Безликий многоэтажный паркинг преобразил гигантский портрет художника Ван Гога. Фото: Олеся Курпяева/РГ

"Есть такое понятие, как синтез искусств, и исторически архитектура всегда соседствовала с живописью, - комментирует главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Начиная с росписи храмов, продолжаясь на станциях метро и в общественных зданиях, применялась живопись и мозаика. Соединение искусств - это очень интересная тема, и мне как архитектору и художнику она очень близка". И как раз стрит-арт, продолжает он, способен внести важный штрих в новый облик квартала.

Фото: Олеся Курпяева
В Москве появилось граффити с Василием Лановым

Раньше об Электродной улице мало кто слышал - разве что жители востока Москвы. Теперь ее узнают все - на фасаде одного из зданий появилось настоящее полотно "Самолазка". Его автор - один из самых известных уличных художников Москвы Кирилл Кто. Он появился на улицах столицы еще в 90-е. Герой Самолазка - сквозной мотив его творчества. Но, пожалуй, в столь крупной форме Кирилл Кто проявил себя впервые. Его "Самолазка" теперь изображена на одном из домов рядом с заводом во внутреннем дворе. Кроме пространства завода облик граффити-квартала дополняют расписанные по всей площади трансформаторные будки. Даже сейчас, когда по санитарным требованиям закрыт местный фудкорт, работы уличных художников становятся центром притяжения. В основном возле них останавливаются клиенты местной типографии и других организаций в доме по соседству.

Работы уличных художников в столице становятся центром притяжения

Квартал в Перово - уникальный, но не единственный в своем роде в Москве. Например, на северо-востоке уличные живописцы превратили унылые дома между Изумрудной улицей и Янтарным проездом в местную достопримечательность благодаря стрит-артной стилизации картины Сальвадора Дали "Женщина с ящиками". Более того - искусство улиц в городе проникло даже под землю. В московском метро художникам граффити впервые предложили легально разрисовать целый поезд. Причем поезд действующий, его до сентября можно будет увидеть на Замоскворецкой линии. "Мы открыты к подобным проектам и готовы работать с талантливыми уличными художниками, потому что поддерживаем искусство в разных формах - проводим ночные и онлайн-концерты в метро, оперы и балеты, показы кино, - сказал заммэра Максим Ликсутов. - Когда поезд перестанет возить пассажиров, он может стать новым арт-объектом". Возможны, правда, и другие варианты. Горожане могут присылать свои идеи в Telegram-бот департамента транспорта.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Переговоры Путина и Байдена. Главное
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Путин рассказал о "единственном обязательстве РФ по Украине"
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Зачем классический театр приглашает на сцену инфлюенсеров
Фильм "Реальная история мальчика-волчонка" взывает к пониманию