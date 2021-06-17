В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса

Запись на вакцинацию от коронавируса в Москве выросла в три раза. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

"Несмотря на трехкратный рост, объемы вакцинации остаются недостаточными, - сказал Сергей Собянин. - Пока они небольшие, но мы ожидаем увеличения темпов в ближайшие дни".

Собянин также напомнил, что в городе ужесточены антиковидные меры. На этом фоне количество штрафов за их нарушение выросло в три раза, однако в целом дисциплина растет, отметил глава города.