Новости

В Лондоне подали иск к Даунинг-стрит по поводу изоляции 22:02
Захарова назвала идею посольства США по Украине внешним ручным управлением 22:01
Нидерланды предложили бесплатную сельдь в качестве поощрения вакцинированным 21:50
В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium 21:48
В Оренбуржье мэрам запретили премировать самих себя 21:32
Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 21:08
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 20:56
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 20:55
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 20:41
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 20:40
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 20:36
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 20:36
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 20:35
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 20:14
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 19:36
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 21:48
Рубрика: Происшествия

В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium

Текст: Сергей Бабкин

Одна из крупнейших концертных площадок Москвы Adrenaline Stadium вновь опечатана за нарушение антиковидных мер.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве

Как рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора САО Мария Иванова, поступила информация о крупном концерте в "Адреналине". Когда на "вечеринку" пришли проверяющие, то нашли множество нарушений. Многие гости были без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию. Клуб был опечатан, а материалы проверки передадут в суд. Adrenaline грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.

Примечательно, что во время прошлогоднего всплеска коронавируса это заведение дважды попадалось на аналогичных нарушениях. В частности, Adrenaline уже опечатывали после концерта группы "Кипелов" в декабре 2020-го.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет