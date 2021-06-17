В Москве за ковидные нарушения вновь опечатали Adrenaline Stadium

Одна из крупнейших концертных площадок Москвы Adrenaline Stadium вновь опечатана за нарушение антиковидных мер.

Как рассказала главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора САО Мария Иванова, поступила информация о крупном концерте в "Адреналине". Когда на "вечеринку" пришли проверяющие, то нашли множество нарушений. Многие гости были без масок и перчаток и не соблюдали социальную дистанцию. Клуб был опечатан, а материалы проверки передадут в суд. Adrenaline грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 90 дней.

Примечательно, что во время прошлогоднего всплеска коронавируса это заведение дважды попадалось на аналогичных нарушениях. В частности, Adrenaline уже опечатывали после концерта группы "Кипелов" в декабре 2020-го.