В Москве заблокируют таксистов с иностранными правами и маленьким стажем

Агрегаторы такси в Москве не будут допускать к выполнению заказов водителей с иностранными правами и недостаточным опытом вождения. Данное требование выдвинула Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) из-за того, что такие водители часто нарушают ПДД.

Как сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта, только в этом году было зафиксировано более 1,7 тысячи нарушений ПДД водителями-иностранцами, получившими заказы от агрегаторов такси. В ведомстве считают, что такая статистика дает право на ограничение работы в такси водителям с иностранными правами и опытом вождения менее трех лет. Все они будут отключены от системы распределения заказов. Если же агрегаторы не выполнят это требование, МАДИ оставляет за собой право обратиться в прокуратуру.