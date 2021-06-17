В Нововоронеже прошел фестивальный тур Великой Победы

Новости

Под Владимиром загорелся деревообрабатывающий завод 21:08
Мурашко: "Спутник Лайт" будет запущен в оборот через 1,5 недели 20:56
Рестораторы Москвы предложили мэру эксперимент по COVID-free зонам 20:55
Лавров призвал главу МИД Британии "разгрести завалы" в отношениях 20:41
В Москве количество новых случаев коронавируса впервые превысит 9 тысяч 20:40
Россельхознадзор запретил ввоз кормов и кормовых добавок из Чехии 20:36
В Оренбуржье будут разыгрывать призы среди вакцинированных от COVID-19 20:36
Собянин рассказал о вероятности более жестких ограничений из-за COVID-19 20:35
МИД России: США подрывают стабильность на Балканах 20:14
Серийные поставки МО РФ бронемашин "Тайфун-ВДВ" начнутся в июле 19:36
Мурашко: Число пациентов с COVID старшего возраста в РФ снизилось 19:13
В Opera приняли решение приостановить работу VPN-сервиса в России 19:02
Росстат зафиксировал рост цен на бензин в 67 регионах 19:01
Минобрнауки: Вузы вправе допускать к занятиям только привитых студентов 18:57
Мурашко: Заболеваемость коронавирусом по России выросла за неделю на 30% 18:54
Дочь Мусы Джалиля представила на "Красной Площади" "Моабитские театради" 18:52
"Урал Опера Балет" готовится к новым премьерам 18:50
Попова: Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан - важная мера 18:46
Собянин рассказал о более агрессивных штаммах коронавируса в Москве 18:40
Poccийский книжный союз отпраздновал 20-летие на "Красной площади" 18:39
В Москве втрое выросла запись на вакцинацию от коронавируса 18:36
Дмитрий Саблин: Усиление контроля за оборотом оружия - одна из необходимых мер по защите граждан России 18:32
Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах 18:29
Захарова: Условия Киева по "Северному потоку-2" противоречат законам рынка 18:28
Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 20:49

В Нововоронеже прошел фестивальный тур Великой Победы

Фестивальный тур Великой Победы под девизом "Никто не забыт, ничто не забыто" проходит с 13 мая по 7 июля в девяти городах расположения атомных электростанций. Организатором выступил Концерн "Росэнергоатом". Тур служит целям укрепления связей между разными поколениями атомщиков, развитию у молодежи чувства причастности к истории страны и атомной энергетики, воспитанию чувства уважения к людям старшего поколения, популяризации творчества ветеранов.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Сколько бы ни прошло лет со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве. Мне очень приятно приветствовать Фестивальный тур Великой Победы от имени коллектива Нововоронежской АЭС. В нашем городе чтят и любят ветеранов, окружают их заботой и вниманием", - обратился к собравшимся директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
Директор НВ АЭС стал почетным гражданином Воронежской области

В день фестивального тура перед нововоронежскими зрителями выступили Народные артисты России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Василий Овсянников и Нина Романова. Они исполнили всеми любимые песни военных лет. Вместе с именитыми артистами на сцену вышли самые яркие представители нововоронежской самодеятельности: Народный вокальный ансамбль "Россияночка" и Образцовая вокальная студия "До-Ми-Соль".

"Фестивальный тур - замечательное событие, призванное почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, и еще раз напомнить, как хрупок мир. Спасибо ветеранам, труженикам тыла за нашу Великую Победу", - поприветствовал нововоронежцев председатель Совета межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна "Росэнергоатом" Виктор Черкасов.

Одновременно с праздничным концертом 16 июня во Дворце культуры Нововоронежа прошла тематическая выставка декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Собянин: Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается
Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию
Попова: В России заметно растет распространение индийского штамма COVID
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов