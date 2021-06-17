В Белгороде задержали группу телефонных мошенников

Преступную группу из пятерых телефонных мошенников задержали в Белгороде сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Рузского городского округа. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, жителю Московской области позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с его счета пытаются несанкционированно снять деньги. Чтобы это остановить, мужчине необходимо идентифицировать голос и сообщить номер своей банковской карты. Он выполнил требования, однако спустя час ему снова позвонили. В этот раз собеседник представился генерал-майором полиции и заявил, что на гражданина пытаются незаконно оформить кредит. Теперь якобы необходимо прийти в банк и заключить кредитное соглашение на максимально возможную сумму.

Доверчивый мужчина согласился и отправился в банковское отделение, где получил одобрение на кредит в размере пяти миллионов рублей. Затем с ним снова связались неизвестные и попросили перевести деньги на указанные счета. Он перечислил им 4,2 миллиона рублей, после чего аферисты перестали выходить на связь.

Мошенников задержали на территории Белгорода - четырех мужчин и одну женщину. Все они взяты под стражу.

Полицейские провели шесть обысков, изъяли около 300 сим-карт, более 100 банковских карт, 22 мобильных телефона и ноутбуки, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.