В полиции опровергли информацию о стрельбе в деревне Путилково

Распространенная в СМИ и на интернет-ресурсах информация о стрельбе в деревне Путилково не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сообщение, что в деревне Путилково, где находится Единый миграционный центр, у магазина на улице Новотушинской происходит потасовка и слышны выстрелы, поступило в дежурную часть Отрадненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск от местной жительницы. Но прибывшие на место полицейские нарушения общественного порядка не выявили.

Женщина, заявившая в полицию, рассказала, что услышала какие-то хлопки и приняла их за выстрелы. Вероятно, она посчитала стрельбой шум от ремонтных работ, которые проводились неподалеку.

Тем не менее по обращению проводится проверка. Территория, прилегающая к Единому миграционному центру, постоянно контролируется полицией.