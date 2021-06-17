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17.06.2021 16:03
Рубрика: Происшествия

В полиции опровергли информацию о стрельбе в деревне Путилково

Текст: Михаил Фалалеев

Распространенная в СМИ и на интернет-ресурсах информация о стрельбе в деревне Путилково не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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Сообщение, что в деревне Путилково, где находится Единый миграционный центр, у магазина на улице Новотушинской происходит потасовка и слышны выстрелы, поступило в дежурную часть Отрадненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск от местной жительницы. Но прибывшие на место полицейские нарушения общественного порядка не выявили.

Женщина, заявившая в полицию, рассказала, что услышала какие-то хлопки и приняла их за выстрелы. Вероятно, она посчитала стрельбой шум от ремонтных работ, которые проводились неподалеку.

Тем не менее по обращению проводится проверка. Территория, прилегающая к Единому миграционному центру, постоянно контролируется полицией.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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