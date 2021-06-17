Власти Москвы развернут 24 тысячи коек в ковидных стационарах

В ближайшее время количество специализированных мест в ковидных стационарах Москвы достигнет максимума. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил мэр Сергей Собянин.

"Мы наблюдаем рост госпитализаций, однако, система здравоохранения справляется", - подчеркнул Сергей Собянин. В то же время было решено развернуть максимальное количество ковидных коек, оно достигнет 24 тысяч.

Также будет усилена работа "скорой помощи" и других медицинских служб. Кроме того, подчеркнул Собянин, власти примут меры для защиты населения города.