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17.06.2021 00:16
Рубрика: Общество

На воздух вышли

Жители Подмосковья могут выбрать места для установки экостанций
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 132(8483)
Жителям Подмосковья предложили решить, где появятся новые автоматические станции контроля качества воздуха. Голосование по выбору мест установки станций началось на портале "Добродел".
Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике столичных властей

Как рассказал журналистам зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, на территории региона установлены уже около ста таких станций. Их устанавливают рядом с объектами, способными негативно влиять на окружающую среду, - например, рядом с крупными предприятиями или закрытыми, но еще не рекультивированными полигонами твердых коммунальных отходов. "Главный критерий, которым мы руководствуемся при выборе места для установки станций, - это жалобы жителей", - подчеркнул Разин. Именно по тем адресам, которые указывают в своих обращениях граждане, экологи устанавливают автоматические приборы, способные в круглосуточном режиме отслеживать концентрацию в воздухе до 10 загрязняющих веществ. В частности, они измеряют количество углекислого и угарного газа и микрочастиц пыли, по ним можно отслеживать общий уровень загрязнения воздуха от автомобильных выхлопов, лесных пожаров или сжигания мусора. А если показатели на протяжении нескольких часов зашкаливают и нужен более детальный анализ качества воздуха, в помощь автоматическим станциям отправляется передвижная лаборатория экологического мониторинга. Она способна определять уже 20 портящих воздух веществ и, помимо диоксинов, фуранов и углеводородов, может распознавать, например, гербициды, причем не только в воздухе, но и в почве, и в воде.

На территории региона установлено около 100 автоматических станций контроля качества воздуха

Сейчас в Подмосковье формируется программа установки станций контроля качества воздуха на следующие три года, и власти хотят выслушать жителей. На портале "Добродел" разместили интерактивную карту области, где каждый желающий может найти свой муниципалитет и обозначить объект, возле которого должна быть установлена новая станция. Так, жители Сергиева Посада уже отметили семь проблемных точек, расположенных в основном рядом с детскими садами и школами, подольчане - четыре, а мытищинцы - пять. Голосование продлится до середины июля.

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