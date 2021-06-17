Жители Подмосковья могут выбрать места для установки экостанций

Жителям Подмосковья предложили решить, где появятся новые автоматические станции контроля качества воздуха. Голосование по выбору мест установки станций началось на портале "Добродел".

Как рассказал журналистам зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, на территории региона установлены уже около ста таких станций. Их устанавливают рядом с объектами, способными негативно влиять на окружающую среду, - например, рядом с крупными предприятиями или закрытыми, но еще не рекультивированными полигонами твердых коммунальных отходов. "Главный критерий, которым мы руководствуемся при выборе места для установки станций, - это жалобы жителей", - подчеркнул Разин. Именно по тем адресам, которые указывают в своих обращениях граждане, экологи устанавливают автоматические приборы, способные в круглосуточном режиме отслеживать концентрацию в воздухе до 10 загрязняющих веществ. В частности, они измеряют количество углекислого и угарного газа и микрочастиц пыли, по ним можно отслеживать общий уровень загрязнения воздуха от автомобильных выхлопов, лесных пожаров или сжигания мусора. А если показатели на протяжении нескольких часов зашкаливают и нужен более детальный анализ качества воздуха, в помощь автоматическим станциям отправляется передвижная лаборатория экологического мониторинга. Она способна определять уже 20 портящих воздух веществ и, помимо диоксинов, фуранов и углеводородов, может распознавать, например, гербициды, причем не только в воздухе, но и в почве, и в воде.

На территории региона установлено около 100 автоматических станций контроля качества воздуха

Сейчас в Подмосковье формируется программа установки станций контроля качества воздуха на следующие три года, и власти хотят выслушать жителей. На портале "Добродел" разместили интерактивную карту области, где каждый желающий может найти свой муниципалитет и обозначить объект, возле которого должна быть установлена новая станция. Так, жители Сергиева Посада уже отметили семь проблемных точек, расположенных в основном рядом с детскими садами и школами, подольчане - четыре, а мытищинцы - пять. Голосование продлится до середины июля.