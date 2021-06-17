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17.06.2021 08:24
Рубрика: Общество

На Камчатке открыли шестой госпиталь для больных COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Петропавловске-Камчатском на базе терапевтического корпуса краевой больницы имени Лукашевского заработал госпиталь для пациентов с COVID-19 . Об этом сообщается на сайте регионального минздрава/

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Стационар рассчитан на 100 коек, 18 из них - реанимационные.

Новый госпиталь - уже шестой по счету. Ранее для пациентов с коронавирусом в Петропавловске оборудовали первую и вторую горбольницы, центр СПИД, детскую краевую инфекционную больницу и кожно-венерологический диспансер.

"Общий коечный фонд составляет 520 мест. Госпитали заполнены на 73 процента, в резерве сохраняются 142 койки", - уточняется в сообщении.

Сейчас в медучреждениях Камчатки находятся 378 пациентов с COVID-19. За сутки количество госпитализированных увеличилось на 44 человека. У 275 заболевших диагностирована вирусная пневмония.

В минздраве добавили, что регион полностью обеспечен необходимыми препаратами для лечения больных коронавирусом, тест-системами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Работают 23 стационарных и мобильных пункта вакцинации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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