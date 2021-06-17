На Сахалине ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Сотрудники некоторых учреждений в Сахалинской области должны будут в обязательном порядке вакцинироваться от коронавируса. Об этом на брифинге сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.

- В первую очередь, это иммунизация по эпидпоказаниям групп риска, категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, - цитирует Фунтусову РИА Новости. Получить прививку должны работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, ЖКХ, общепита, торговли, культуры.

По последним данным, от коронавирусной инфекции лечатся 722 человека. Ежедневный прирост - около 50 человек, тогда как в начале месяца регистрировались лишь единичные случаи. Иммунизация начнется в ближайший понедельник.

Таким образом, Сахалинская область стала четвертым субъектом РФ, где вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Ранее такое решение приняли власти Москвы, Подмосковья и Кемеровской области.