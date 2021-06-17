Производитель консервов из сайры пожаловался на их подделку

Старейший российский производитель рыбных консервов из сайры пожаловался на их массовую подделку, сообщает РБК.

Отмечается, что в Роспотребнадзор обратился управляющий группы "Доброфлот" из Приморья Александр Ефремов. По его словам, полки магазинов забиты аналогичными консервами в то время, когда на территории нашей страны сайру больше никто официально не добывает.

А, по данным таможенной статистики, ее никто в Россию не завозит. "Как же тогда так получается, что магазины забиты консервами из сайры", - сказал он.

Ранее Роспотребнадзор выявлял единичные случаи фальсификации этой продукции. Однако Ефремов настаивает именно на массовой проверке. Он утверждает, что не менее половины консервов из сайры поддельные, то есть примерно в оборот поступает 1,4 млн фальсифицированных банок в месяц.