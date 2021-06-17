Тихоокеанский флот получил еще 25 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

В госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке поступила очередная партия вакцины от COVID-19. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Николай Воскресенский, 25 тысяч комплектов препарата "Гам-КОВИД-Вак" доставили на Дальний Восток самолетом военно-транспортной авиации.

Это препарат для военнослужащих, которые придут на флот во время призыва, а также для гражданского персонала и членов семей военных. Вакцинацию проводят в госпитале ТОФ и медицинских подразделениях воинских частей.

К сегодняшнему дню в медучреждениях ТОФ привито более 22 тысяч человек - военнослужащих и гражданских специалистов.