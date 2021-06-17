Уровень рождаемости на Дальнем Востоке превысил средние показатели по РФ

Коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке превысил средний показатель по России. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Простая формула счастья, которую мы стараемся обеспечить - "дом, достоинство, достаток". Имея ввиду в первую очередь жилье, которое должно быть доступным и качественным. Именно поэтому наши усилия направлены на ускорение жилищного строительства на Дальнем Востоке", - отметил министр.

Чекунков также рассказал о мерах поддержки рождаемости на Дальнем Востоке.

"Почти 47 тысяч дальневосточных семей получили единовременную выплату при рождении первого ребенка в двукратном размере прожиточного минимума. Более 12 тысяч семей получили дополнительную выплату к федеральному материнскому капиталу в размере 30%, а это более 140 тысяч рублей для каждой семьи. 52 тысячи семей Дальнего Востока получали ежемесячную денежную выплату в размере одного прожиточного минимума при рождении третьего ребенка или последующих детей. Мы не остановимся на этом. Мы хотим, чтобы рождение детей было не только моментом счастья, главным моментом в жизни для семьи, но и позитивно сказывалось на благосостоянии", - добавил глава Минвостокразвития.