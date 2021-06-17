В Хабаровске при пожаре в жилом доме погибла женщина

Вечером 16 июня в многоквартирном доме на улице Стрельникова в Хабаровске произошел пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали восемь человек, в том числе четырех детей. Еще 16 вышли из здания самостоятельно. Одну женщину спасти не удалось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, возгорание возникло в одной из квартир на втором этаже. Ее 55-летнюю хозяйку пожарные успели вывести на улицу и передать бригаде "скорой помощи". Медики не смогли помочь пострадавшей, и она скончалась.

Справиться с пожаром огнеборцам удалось меньше чем за час. Его площадь составила два квадратных метра. На месте работали 12 человек и три единицы специальной техники.

Причины и обстоятельства ЧП выяснят следователи и сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России. Проверку по факту случившегося также начала прокуратура Краснофлотского района Хабаровска.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - заявили представители ведомства.