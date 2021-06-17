В Якутии нашли древнейший в мире слой вечной мерзлоты

Древнейшую в мире вечную мерзлоту обнаружила международная группа ученых в районе поселка Батагай Республики Саха (Якутия).

"Слой почвы, лежащий на глубине 50 метров, был заморожен в течение примерно 650 тысяч лет", - цитируют на сайте правительства региона сообщение Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI).

Одна из особенностей находки состоит в том, что слой пережил несколько периодов потеплений и похолоданий. Это придает открытию особое научное значение, ведь теперь ученые уверены - вечная мерзлота не обязательно должна полностью оттаивать даже в более теплые периоды.

Вместе с тем, древнему слою уже нанесен непоправимый урон из-за вмешательства человека. Мерзлота находится на склоне горы, где температура постоянно составляет около минус 10 градусов по Цельсию. В 1940-1960-е годы часть склона была частично вырублена, и по нему ездили тяжелые гусеничные вездеходы с близлежащей шахты. В результате был уничтожен защитный и изолирующий растительный покров, верхний слой более молодой мерзлоты начал таять и сползать, обнажая древний, который также постепенно начал исчезать под воздействием высоких температур.

Ученые считают, что этот процесс уже необратим. Обнажившаяся вечная мерзлота продолжает оттаивать каждое лето. За последние пол века оползень распространился на ширину около 900 метров. При этом процесс несет опасность для мирового климата. В процессе таяния вечной мерзлоты бактерии активизируются и расщепляют древнюю биомассу, выделяя в процессе метаболизма углекислый газ и метан. Все это приводит к усилению парникового эффекта.

Справка "РГ"

Вечная мерзлота - это почва и горные породы, которые постоянно находятся в замороженном состоянии, иногда на глубине до нескольких сотен метров. Чаще всего встречаются в Северной Америке и Сибири.