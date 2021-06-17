В Приморье водитель без прав устроил ДТП с шестью пострадавшими

Накануне на 48-м километре трассы Артем - Находка - порт Восточный в Шкотовском районе Приморья произошла автомобильная авария, в которой пострадали шесть человек. Все они находятся в реанимации.

Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ, ДТП спровоцировал водитель Toyota Hilux Surf. По предварительным данным, он, двигаясь со стороны Артема в Находку, пошел на обгон, но не справился с управлением и столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, который ехал по встречной полосе.

Травмы получили шесть человек: оба водителя - мужчины 27-ми и 43-х лет, три пассажира Toyota Hilux Surf - 16-летний подросток, 30-летняя женщина и 18-летний молодой человек, а также пассажир Toyota Land Cruiser Prado - 36-летний мужчина. Всех шестерых медики доставили в реанимацию Артемовской городской больницы.

Как выяснила полиция, водитель Toyota Hilux Surf не имеет водительского удостоверения и не проходил обучения на право управления транспортным средством.

Автомобиль виновника дорожной аварии помещен на специализированную стоянку.

"По факту аварии проводится проверка. Назначено проведение ряда исследований. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших в ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила руководитель пресс-службы Ирина Сырова.