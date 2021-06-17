В реках Амур и Уссури временно запретили ловить рыбу

Запрет на вылов рыбы в реках Уссури и Амур ввели до 15 июля в рамках сотрудничества России и Китая в сфере охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов.

"Запрещен всякий лов рыбы, с использованием любых орудий и средств ведения промысловой деятельности в реке Амур, а также в водоемах, расположенных ближе двух километров по обе стороны вниз и вверх по течению", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Пограничного управления ФСБ по Амурской области.

Отмечается, что запрет действует во всех дальневосточных регионах. Его нарушение повлечет за собой наказание.

Напомним, что Амур и Уссури пограничные реки, они протекают по территории Китая и России. Амур - в Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской и Еврейской автономной областях. Уссури - в Хабаровском и Приморском краях.