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17.06.2021 23:10
Рубрика: Власть

Губернаторский курс

Владимир Путин пожелал Михаилу Дегтяреву успехов на выборах
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 133(8484)
Владимир Путин пожелал временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву успеха в ходе будущей предвыборной кампании в Хабаровском крае.

В четверг президент провел с ним встречу в режиме видеоконференции и отметил низкий уровень безработицы в регионе, увеличение объемов строительства, а также дал поручения по аварийному жилью и энергетике.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Есть положительные тенденции, они очевидны. Имею в виду увеличение объемов строительства, это хороший показатель, и уровень безработицы у вас ниже, чем в среднем по стране. Эта тенденция имеет место к дальнейшему улучшению", - сказал президент. По его словам, с 1 января по 1 июня показатель роста занятости в регионе хороший. "Я бы хотел, чтобы вы и дальше обращали внимание на эту сторону дела, на эту часть вашей работы", - поручил Путин. Дегтярев отметил, что число зарегистрированных в Хабаровском крае безработных с октября 2020 года удалось снизить более чем в три раза - с 27 до 8 тысяч человек.

Аварийный жилищный фонд в крае также ниже среднероссийского уровня, оценил президент. "Но тем не менее он еще есть, и, конечно, нужно не забывать про тех людей, которые живут, прямо скажем, в ненадлежащих условиях", - добавил глава государства. Путин также поручил Дегтяреву уделить внимание проблеме изношенности энергосистем региона - на теплосетях износ превышает 50%, а в сфере электроснабжения он более 60%.

Проблема сегодняшнего дня - уровень воды в Амуре, который вызывает опасения, рассказал Дегтярев. "Прогноз неблагоприятный, ожидаются сбросы на Бурейской и Зейской ГЭС - это может серьезно осложнить ситуацию", - сказал он. "Мы, однозначно, защитим людей, имущество. Но, в любом случае, это для нас тревожная ситуация", - добавил врио главы региона.

"В целом, я смотрю, вы за то недолгое время, когда начали работать, в курс всех основных проблем вошли, вы в материале, работаете достаточно энергично", - оценил Путин работу Дегтярева. Президент напомнил, что впереди у врио губернатора предвыборная кампания. "Думаю, что люди должны будут судить не по предвыборным речам, а по реальным делам", - отметил президент. "Вы напрямую сегодня имеете к этому отношение. Исхожу из того, что вы результатами своей работы и будете проводить агитационную кампанию в ходе подготовки к выборам", - сказал президент Дегтяреву и пожелал ему успехов. В свою очередь, врио губернатора заявил, что готов продолжить работу во главе Хабаровского края. "Многое нужно сделать в ближайшие годы. Если люди доверят, а вы поддерживаете, я готов продолжать работу", - заверил он.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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