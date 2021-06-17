Чебоксарский экономический форум пройдет в онлайн-формате

В столице Чувашии идет подготовка к экономическому форуму. В этом году его мероприятия состоятся с 21 по 24 июня в онлайн и офлайн-форматах.

Основными направлениями форума "Чувашия. Трансформация" являются технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие.

В качестве спикеров участие в мероприятии примут, в частности, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков, вице-президент ПАО Сбербанк Анатолий Попов, основатель и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова, президент компании "Крибрум", "Ашманов и партнеры", член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, директор по региональной политике АНО "Цифровая экономика" Александр Зорин.

Основной темой пленарного заседания, которое состоится 23 июня в Ледовом дворце "Чебоксары-Арена", станет цифровая трансформация региона, прогноз развития отраслей и технологий в стране.

Развитию технологий будет посвящен круглый стол "Цифровая трансформация здравоохранения", в этой сфере Чувашия является лидером на протяжении последних лет. Участники обсудят преимущества развития информационных систем и цифровых сервисов и успешный опыт автоматизации лечебного процесса в регионе.

На круглом столе "Цифра в действии. Практическое применение" обсудят основные барьеры и проблемы, возникающие при организации процесса цифровой трансформации, эффективные цифровые кейсы регионов России, внедрение и применение технологий искусственного интеллекта.

Территориальное развитие республики и технологические кластеры станут основными темами обсуждения стратегической сессии форума "Креативное развитие Чувашии", которая пройдёт 21 июня.

В день пленарного заседания на одной площадке с форумом пройдет фестиваль национальной кухни "Гостеприимная Чувашия", а 23-24 июня - выставка "Регионы - сотрудничество без границ". Участниками станут предприятия и организации Чувашии и других регионов, заинтересованные в продвижении своей продукции, технологий и услуг на рынке республики и за ее пределами.

Вместе с тем, в ходе масштабной деловой программы форума планируется подписание ряда соглашений. В их числе документ о сотрудничестве между Кабинетом министров Чувашии и Ассоциацией компаний по развитию искусственного интеллекта (АКРИИ). Соглашение предполагает развитие инновационных проектов и научно-исследовательских разработок в области искусственного интеллекта, а также в интересах предприятий республики. В частности, в Чебоксарах будет открыто представительство АКРИИ для создания центра компетенции в сфере высоких технологий. Также в рамках сотрудничества планируется организовать образовательную деятельность в сфере сквозных технологий.

Ассоциация компаний по развитию искусственного интеллекта - это объединение разработчиков в сфере искусственного интеллекта. Основными направлениями деятельности являются машинное обучение, нейронные сети, блокчейн, аппаратные решения. Одной из основных задач организации является содействие в реализации "Национальной стратегии развития Искусственного Интеллекта", утвержденной в 2019 году.