Коллективный договор пермского "Уралхима" признали выполненным

В июне на конференции трудового коллектива филиала "ПМУ" холдинга "Уралхим" делегаты от подразделений предприятия единогласно подтвердили выполнение коллективного договора между работодателем и работниками в 2020 году.

В 2020 году объем финансирования льгот и гарантий работникам "ПМУ" вырос на 20 процентов. Фото: Андрей Хузин

Ежегодное подведение итогов по исполнению обязательств, зафиксированных в коллективном договоре, - это передовая практика для химических предприятий. Отчеты работодателя и профсоюза обсуждаются в подразделениях, а затем утверждаются на конференции трудового коллектива. Вместе с полномочными представителями трудового коллектива в конференции приняли участие директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" Алексей Аверьянов, заместитель директора филиала "ПМУ" по персоналу Ирина Шаркевич и председатель первичной профсоюзной организации "ПМУ" Галина Балдуева.

Алексей Аверьянов подчеркнул, что работодатель добросовестно исполняет взятые социальные обязательства и во многом перевыполняет их. Общий объем финансирования льгот и гарантий работникам "ПМУ" в 2020 году составил 213,9 миллиона рублей, что на 20,5 процента превышает показатель 2019 года. Главный фактор роста - это расходы, связанные с сохранением здоровья сотрудников в период пандемии коронавируса, которые составили 33,8 миллиона рублей. При численности около 820 человек социальные расходы завода на одного работника за год достигли 264,4 тысячи рублей.

Филиал "ПМУ" в 2020 году перевыполнил обязательства по размеру оплаты труда, зафиксированные в коллективном договоре. Она должна быть на уровне четырех прожиточных минимумов трудоспособного населения региона - 46 532 рубля, при этом в 2020 году средняя зарплата на "ПМУ" превысила 84 тысячи рублей.

- В 2020 году филиал "ПМУ" очень ярко продемонстрировал свою максимальную социальную ориентированность, - отметил Алексей Аверьянов. - В отличие от многих других предприятий региона в период нерабочих дней, вынужденной самоизоляции и дежурства на дому сотрудники филиала "ПМУ" получали зарплату и премии в полном объеме. Плюсом к этому серьезно увеличились расходы работодателя на оплату больничных листов и дополнительных отпусков работников. Но, оглядываясь назад, мы можем констатировать: стратегия была выбрана верно, все производственные задачи 2020 года выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Галина Балдуева в своем выступлении отметила конструктивную позицию работодателя в диалоге с профсоюзом по всем возникающим вопросам.