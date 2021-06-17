Коллективный договор пермского "Уралхима" признали выполненным

Новости

Ревакцинация "ЭпиВакКороной" может потребоваться через 9 месяцев 13:20
Роспотребнадзор: Вакцинация не дает пожизненный иммунитет к инфекции 13:14
Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к уральскому банку "Нейва" о его ликвидации 13:05
МВД: Число ДТП с электросамокатами в РФ выросло на 200% 13:04
Экспертное заключение "Алмаз-Антея" приобщили к делу о крушении MH17 13:01
В Хакасии отменили выпускные и ввели комендантский час для детей 13:01
К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты 12:52
Мишустин: В 2020 году создано 17 тысяч хозяйств и потребительских кооперативов 12:49
Видео: в российскую Кибердеревню приехала инспекция с проверкой 12:40
Новосибирская область и Беларусь активизируют научные связи 12:39
Кабмин дополнительно профинансирует модернизацию инфекционной службы 12:39
Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций 12:28
В Крыму из-за стихии без электричества остались более 40 тысяч человек 12:26
С начала 2021 года в России появилось 7 тысяч новых обманутых дольщиков 12:24
Умер индийский актер Чандрашекхар из "Танцора диско" 12:16
Оперштаб: В Москве выявлено 6195 новых случаев COVID-19 12:14
Песков: Никаких обвинений в адрес России на саммите не звучало 12:08
За сутки в Подмосковье с COVID-19 госпитализировали более тысячи человек 12:07
Китайский корабль "Шэньчжоу-12" состыковался с орбитальной станцией КНР 12:03
В Подмосковье непривитых от COVID-19 таксиcтов отключат от агрегаторов 11:58
Песков: Посол России на днях может вернуться в Вашингтон 11:56
Большинство немцев не хотят видеть канцлером Анналену Бербок от "Зеленых" 11:52
На востоке Крыма после ливней объявлен режим ЧС 11:50
Госдума приняла закон о "приземлении" IT-гигантов 11:47
Брендовые часы из США нелегально ввозили в РФ через сотрудников авиакомпаний 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 12:37

Льготы растут

Коллективный договор пермского "Уралхима" признали выполненным
Российская газета - Пермский край № 132(8483)
В июне на конференции трудового коллектива филиала "ПМУ" холдинга "Уралхим" делегаты от подразделений предприятия единогласно подтвердили выполнение коллективного договора между работодателем и работниками в 2020 году.
В 2020 году объем финансирования льгот и гарантий работникам "ПМУ" вырос на 20 процентов. Фото: Андрей Хузин В 2020 году объем финансирования льгот и гарантий работникам "ПМУ" вырос на 20 процентов. Фото: Андрей Хузин
В 2020 году объем финансирования льгот и гарантий работникам "ПМУ" вырос на 20 процентов. Фото: Андрей Хузин

Ежегодное подведение итогов по исполнению обязательств, зафиксированных в коллективном договоре, - это передовая практика для химических предприятий. Отчеты работодателя и профсоюза обсуждаются в подразделениях, а затем утверждаются на конференции трудового коллектива. Вместе с полномочными представителями трудового коллектива в конференции приняли участие директор филиала "ПМУ" АО "ОХК "Уралхим" Алексей Аверьянов, заместитель директора филиала "ПМУ" по персоналу Ирина Шаркевич и председатель первичной профсоюзной организации "ПМУ" Галина Балдуева.

Алексей Аверьянов подчеркнул, что работодатель добросовестно исполняет взятые социальные обязательства и во многом перевыполняет их. Общий объем финансирования льгот и гарантий работникам "ПМУ" в 2020 году составил 213,9 миллиона рублей, что на 20,5 процента превышает показатель 2019 года. Главный фактор роста - это расходы, связанные с сохранением здоровья сотрудников в период пандемии коронавируса, которые составили 33,8 миллиона рублей. При численности около 820 человек социальные расходы завода на одного работника за год достигли 264,4 тысячи рублей.

Филиал "ПМУ" в 2020 году перевыполнил обязательства по размеру оплаты труда, зафиксированные в коллективном договоре. Она должна быть на уровне четырех прожиточных минимумов трудоспособного населения региона - 46 532 рубля, при этом в 2020 году средняя зарплата на "ПМУ" превысила 84 тысячи рублей.

- В 2020 году филиал "ПМУ" очень ярко продемонстрировал свою максимальную социальную ориентированность, - отметил Алексей Аверьянов. - В отличие от многих других предприятий региона в период нерабочих дней, вынужденной самоизоляции и дежурства на дому сотрудники филиала "ПМУ" получали зарплату и премии в полном объеме. Плюсом к этому серьезно увеличились расходы работодателя на оплату больничных листов и дополнительных отпусков работников. Но, оглядываясь назад, мы можем констатировать: стратегия была выбрана верно, все производственные задачи 2020 года выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Галина Балдуева в своем выступлении отметила конструктивную позицию работодателя в диалоге с профсоюзом по всем возникающим вопросам.

В регионах Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Переговоры Путина и Байдена. Главное
Росреестр разрабатывает единую платформу для расчета кадастровой стоимости
На востоке Крыма после ливней объявлен режим ЧС
Банк России предсказал снижение годовой инфляции