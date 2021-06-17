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17.06.2021 05:00
Рубрика: Общество

Нефролог рассказала, что больше всего вредит здоровью почек

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Неоправданный прием лекарств, питание с большим количеством полуфабрикатов и соли, а также избыток белковой пищи приводят к проблемам с почками. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала врач-хирург отделения урологии и гемодиализа ФГБУЗ "Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агентства" в Сарове, нефролог Лилия Усманова.

Врач пояснила, что существует большое количество нефротоксичных лекарств, которые люди считают безобидными. Среди них - распространенные нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, многие антибиотики. Даже если человек относительно здоров, то неоправданный прием этих препаратов может заметно навредить почкам. Поэтому специалист рекомендовала не заниматься самолечением.

Фото: iStock
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"Важно контролировать артериальное давление. Следить за питанием - избегать высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка. Пищевые добавки также бывают токсичны, - подчеркнула Лилия Усманова.- Люди стали ленивы, едят полуфабрикаты, где содержатся консерванты, а это яд. Злоупотребление ими создает благоприятный фон для развития хронической болезни почек, особенно если есть какое-то основное заболевание. Соль тоже нужно минимизировать. Потребление жидкости должно быть разумным, хотите пить - пейте, а насильно вливать в себя воду не нужно. Не забывайте, что она содержится в любой пище - супах, фруктах, овощах, мороженом".

Врач посоветовала также не увлекаться спортивным питанием с повышенным содержанием белка после занятий спортом. "После любой физической нагрузки идет распад белка. Он и так выбрасывается в кровь, увеличивая нагрузку на почки, - подчеркнула она. - А человек нагружает организм высоким уровнем белка дополнительно. В норме все выйдет с мочой. Но если есть какое-то заболевание почек, то токсины начнут накапливаться в крови. Спортсмены к нам в отделение попадают периодически. Не надо увлекаться спортивным питанием, а если тренируетесь постоянно - контролируйте свои анализы",

Полностью интервью нефролога Лилии Усмановой читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".

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