Нефролог рассказала, что больше всего вредит здоровью почек

Неоправданный прием лекарств, питание с большим количеством полуфабрикатов и соли, а также избыток белковой пищи приводят к проблемам с почками. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала врач-хирург отделения урологии и гемодиализа ФГБУЗ "Клиническая больница №50 Федерального медико-биологического агентства" в Сарове, нефролог Лилия Усманова.

Врач пояснила, что существует большое количество нефротоксичных лекарств, которые люди считают безобидными. Среди них - распространенные нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, многие антибиотики. Даже если человек относительно здоров, то неоправданный прием этих препаратов может заметно навредить почкам. Поэтому специалист рекомендовала не заниматься самолечением.

"Важно контролировать артериальное давление. Следить за питанием - избегать высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка. Пищевые добавки также бывают токсичны, - подчеркнула Лилия Усманова.- Люди стали ленивы, едят полуфабрикаты, где содержатся консерванты, а это яд. Злоупотребление ими создает благоприятный фон для развития хронической болезни почек, особенно если есть какое-то основное заболевание. Соль тоже нужно минимизировать. Потребление жидкости должно быть разумным, хотите пить - пейте, а насильно вливать в себя воду не нужно. Не забывайте, что она содержится в любой пище - супах, фруктах, овощах, мороженом".

Врач посоветовала также не увлекаться спортивным питанием с повышенным содержанием белка после занятий спортом. "После любой физической нагрузки идет распад белка. Он и так выбрасывается в кровь, увеличивая нагрузку на почки, - подчеркнула она. - А человек нагружает организм высоким уровнем белка дополнительно. В норме все выйдет с мочой. Но если есть какое-то заболевание почек, то токсины начнут накапливаться в крови. Спортсмены к нам в отделение попадают периодически. Не надо увлекаться спортивным питанием, а если тренируетесь постоянно - контролируйте свои анализы",

Полностью интервью нефролога Лилии Усмановой читайте в ближайшем номере "РГ-Неделя".