Оренбуржье вышло на 3 место в РФ по темпам борьбы с безработицей

Оренбургская область вышла на третье место в России темпам борьбы с безработицей. На сегодня в регионе удалось снизить число безработных более чем в 3,3 раза по сравнению с пиковыми значениями периода пандемии.

В своем отчете Денис Паслер отметил, что число безработных удалось снизить более чем в 3,3 раза по сравнению с показателем сентября 2020-го. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области

Об этом рассказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ежегодном отчете перед депутатами Законодательного собрания. Как отметил докладчик, к концу 2019-го в регионе, благодаря комплексу принятых мер, добились снижения уровня безработицы до 1,33 процента. Это - один из самых низких показателей за долгие годы.

Однако в период пандемии начался рост безработицы. Его пик пришелся на конец сентября 2020 года, когда в областной службе занятости было зарегистрировано 72,5 тысячи человек, обратившихся за помощью в трудоустройстве.

- В настоящее время ситуация на рынке труда региона стабилизируется. Нам удалось снизить количество зарегистрированных безработных более чем в 3,3 раза, а уровень безработицы - с 7,8 до 2,4 процента, - констатировал Денис Паслер. - До конца 2021 года перед нами стоит задача - восстановить численность занятого населения до уровня 2019 года. Сейчас Оренбургская область занимает третье место в России по темпам достижения этого показателя.

В течение 2020 года при содействии службы занятости на постоянные и временные рабочие места было трудоустроено 33 тысячи 200 человек.

Работа по восстановлению регионального рынка труда продолжается.

- В числе первоочередных мер - открытие новых производств, ориентация работодателей на внутренний рынок труда, профессиональное обучение и стимулирование работодателей к трудоустройству безработных, - подчеркнул Денис Паслер. - Все это мы планируем реализовать за счет строительства Бузулукского МЭЗа, создания Особой экономической зоны, строительства предприятия по разработке каолинового месторождения в Светлинском районе и других инвестиционных проектов.