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17.06.2021 18:05
Рубрика: Общество

На веранде музыка играла

Летние площадки кафе и ресторанов становятся все популярнее, но не все рады такому соседству
Текст: Антон Валагин, Никита Зайков, Татьяна Казанцева, Олег Платонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Юлия, посетительница одного из новосибирских кафе, на вопрос, почему она предпочитает посидеть на летней веранде, горячо стала объяснять: "Границы практически закрыты, российский юг, на мой взгляд, неоправданно дорог. А лето - короткое. Поэтому летняя веранда - своего рода отдушина, прекрасная возможность вспомнить вкус доковидной свободы". Корреспонденты "РГ" изучили, как они работают в регионах.
В Казани в этом году открыли 72 летние террасы. Фото: Александр Эшкинин В Казани в этом году открыли 72 летние террасы. Фото: Александр Эшкинин
В Казани в этом году открыли 72 летние террасы. Фото: Александр Эшкинин

Поближе к центру

Фото: iStock
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В Казани на этот сезон открыли 72 летние террасы, что для города-миллионника не так уж и много. И что стало заметно, веранды из спальных районов перекочевали в центр столицы. То есть подальше от жилых домов. Таким образом удалось нейтрализовать скандалы с местными жителями. Теперь туристы могут поужинать с видом на Казанку или на озеро Кабан, а также выпить чашечку кофе в тени больших деревьев в парках и даже на крыше торговых центров. Есть даже специальные подворья, стилизованные под быт в татарской деревне. В них кафе и рестораны специализируются в том числе на блюдах национальной кухни, которая особенной популярностью пользуется у туристов.

В прошлом году власти Казани, чтобы поддержать малый и средний бизнес в трудный момент, устроили специальную акцию. Учитывая, что земля для летних веранд муниципальная, они решили предоставить ее кафе и ресторанам бесплатно. Взамен, правда, объекты общепита должны были внешний вид своего заведения подвести под одну из разработанных местной администрацией концепций, чтобы не создавать на улицах аляповатость и чтобы все было выдержано примерно в едином стиле. И в этом году поступили так же. Тем более, риск заразиться коронавирусом на свежем воздухе гораздо ниже, нежели в закрытом помещении.

Водобоязнь

Далеко не каждому городу повезло с водоемом в центре города, как Екатеринбургу. И хотя водная гладь и летнее кафе как будто созданы друг для друга, в уральской столице таких удачных "союзов" немного. Заведения общепита явно испытывают стойкую "водобоязнь".

Летняя веранда - своего рода отдушина, прекрасная возможность вспомнить вкус доковидной свободы

...Набережная Рабочей Молодежи после реконструкции выглядит достойно. Берег одет в светлый гранит, манит кружевной тенью спасенного от застройки сквера у Театра драмы. Здесь всегда много горожан и туристов. Однако открытых веранд общепита возле воды нет. Видимо, бизнес сдерживает строгая близость зданий правительства и Заксобрания Свердловской области. Впрочем, неподалеку от резиденции губернатора на противоположном берегу каждую весну оживает летнее кафе "Ветерок". Главные преимущества скромного сезонного заведения - прекрасный вид на пруд и двусторонний спуск к воде по гранитным ступенькам.

В здании "Пицца миа" возле цирка сразу несколько кафе и ресторанчиков - и одна на всех летняя веранда на берегу реки Исеть - продолжение городского пруда.

- Если хотите, могу подать курочку на веранду, - осторожно предлагает официантка одного из них, но явно не рассчитывает на согласие. И понятно, почему - за буйными прибрежными "джунглями" водоем почти не видно, на веранде полумрак и тополиные метели, в общем, уютной обстановку не назовешь.

Закрылся на ремонт и популярный ресторан средиземноморской рыбной кухни "Порт Стэнли" с открытой ухоженной площадкой у самой воды. Всех его гостей сейчас "забирает" его новый сосед, ресторан "Итальянцы".

- Нам предлагали сделать веранду со стороны "Порта Стэнли", но решение пока не принято, - прокомментировал менеджер Роман.

Сдержанность рестораторов объясняется качеством воды. Плотину на реке Исеть построили для первых уральских заводов и фабрик. И триста лет сюда стекали промышленные и городские стоки. Купание в реке Исеть и в пруду запрещено. В воздухе специфическое амбре.

…Хотя один "полноценный" плавучий ресторан в городе все-таки существует - на берегу дендропарка. Небольшой, под крышей, с привязкой к причалу - все как надо. Правда, кормит он не людей, а уток.

"Летник" спасает

Отдохнуть в Новосибирске за столиком летней веранды какого-нибудь ресторанчика - теперь доступное удовольствие. Не самая взыскательная публика довольствуется летними кафе на периферии города. Например, парк "Березовая роща" стал средоточием нескольких шашлычных. Днем за дымным мясом стоят очереди, а вечером десятки столиков заняты до отказа.

- Что вам, мои хорошие? Очень рада вас снова видеть! - приветствует всех Айгуль, суетящаяся за стойкой шашлычной.

Она "снова рада видеть" даже тех, кого видит впервые, и со всеми старается поддержать разговор, будто сто лет знакомы. Попутно передает заказы "шеф-повару", раскрасневшемуся, как угли в мангале: "Две свинины, одна лепешка"...

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За более изысканной кухней и качественными напитками горожане едут в центр. Узкая и далеко не самая длинная улица Ленина превратилась в центральную артерию новосибирского общепита. Первые этажи домов здесь занимают многочисленные бары, пабы и крупные и совсем небольшие кафе. Пересекающие "ресторанную магистраль" улочки также обвешаны аппетитными вывесками. На очередное заведение можно наткнуться в каком-нибудь глухом дворике за аркой, а часть Первомайского сквера неподалеку превратилась практически в аллею стрит-фуда. В конце весны все обрастает летними верандами, а небольшие закусочные выкатывают к дверям бочки, выставляют паллеты - кто во что горазд, лишь бы обеспечить сидячие места на воздухе. Все здесь притягивает горожан музыкой, огнями и, конечно, сочными ароматами готовящихся блюд.

Впрочем, летние веранды для общепита в городе стали настоящим спасением. По словам работников администрации одного из ресторанов, "летник" приносит в сезон до 40 процентов от всей выручки заведения, сейчас эта цифра даже выросла.

Правда, жители окрестных домов такой свободе рады далеко не всегда: вечерняя музыка нередко сменяется ночными криками и громким смехом, а порой компании гуляют под окнами до самого утра.

- Обычно я вызывал наряд полиции, - рассказывает житель соседнего с кафе дома Антон Веселов. - Те припугнуть минут на двадцать. Потом звуковая волна накрывала вновь... Бумаги, само собой, оформляли. Но особой силы это не имело. Сейчас, к счастью, воцарилась тишина.

Воронежский лайфхак

В столице Черноземья жители соседних с летними верандами домов тоже нередко жалуются на ночной шум и неадекватное поведение посетителей.

По данным регионального Роспотребнадзора, до 80 процентов обращений, связанных с нарушением тишины в ночное время, вызваны поведением посетителей: их пением, криками, бранью. Остальные 20 - шум технологического оборудования: холодильников, кондиционеров, звуки разгрузки товара. И обратите внимание, к технологическому оборудованию относится также музыкальная аппаратура.

- Сезон жалоб на ночной шум начинается с открытием летних веранд. И у заявителей, и у нас настают бессонные ночи, - признается замначальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Оксана Фролова.

Сами санитарные инспекторы подсказали лайфхак, как наиболее эффективно заставить кафе или бар вести себя потише. Обычно обращения, связанные с шумным поведением посетителей, Роспотребнадзор переправляет в полицию, та - в административную комиссию, которая в итоге штрафует заведение на мизерную сумму (в Воронежской области это до 10 тысяч рублей). Однако если же жалоба связана с шумом оборудования, ведомство берется за дело само и всерьез. На место высылается инспектор с шумомером, проводится экспертиза, составляется акт и, если норматив по шуму превышен, точку общепита наказывают гораздо чувствительнее - обычно приостанавливают ее деятельность на 20 дней для устранения нарушений. И это уже чувствительно скажется на нарушителях покоя.

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