Самарская строительная компания нарастила выработку с нацпроектом

Новости

Росреестр предложил сделать бессрочной дачную амнистию 17:20
Захарова: Москва надеется, что заявления лидеров G7 о России - не пустые слова 17:07
Володин сравнил заявления Обамы и Байдена о России 16:55
Болгария потребовала от США доказательства вины попавших под санкции лиц 16:41
В отели Севастополя пустят только туристов с антителами к COVID-19 16:34
Ботсвана объявила об обнаружении третьего по величине алмаза в мире 16:27
Захарова: Посол Антонов вернется в Вашингтон на следующей неделе 16:27
В сборной Словакии на Евро-2020 выявлены два заболевших коронавирусом 16:24
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов 16:23
"Служба-112" из Ростова пришла на помощь пенсионерам из Керчи 16:22
Путин: Лучше объединить усилия с США в борьбе против хакеров, чем "собачиться" 16:20
Путин призвал Генпрокуратуру плотнее работать с правозащитниками 16:17
Глава Apple назвал главное отличие Android от iOS 16:09
Советник Зеленского предложить расстрелять оппозицию 16:08
В полиции опровергли информацию о стрельбе в деревне под Москвой 16:03
Кабмин разберется с планами Запада увеличить налог на корпорации 15:45
Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане 15:38
Умер актер и оператор, один из создателей "ДМБ" Анатолий Сусеков 15:35
Путин: Байден выглядит бодро и делает все искусно 15:27
Разработчики "Спутника V" предложат дозу вакцины от индийского штамма 15:15
Путин назвал главные качества эффективного управленца 15:10
Рамос заплакал, когда объявлял об уходе из "Реала" 15:10
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб 15:10
Тропический ливень затопил Ростов и оставил без света 3500 человек 15:09
В Башкирии в озере утонули мужчина и его падчерица 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 15:48
Рубрика: Власть

Самарская строительная компания нарастила выработку с нацпроектом

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Предприятие "Ремонтно-строительное управление - ПОИСК", базирующееся в городе Новокуйбышевске, включилось в реализацию нацпроекта "Производительность труда" с сентября прошлого года. Благодаря потоку-образцу здесь уже увеличилась выработка на 39 процентов, а время протекания процессов сократилось на треть с 15 до 10 суток.
Проектная команда предприятия прошла обучение по 10 темам. Фото: Правительство Самарской области Проектная команда предприятия прошла обучение по 10 темам. Фото: Правительство Самарской области
Проектная команда предприятия прошла обучение по 10 темам. Фото: Правительство Самарской области

Диагностика предприятия показала, что сотрудники готовы к внедрению изменений.

- На первом этапе реализации нацпроекта была сформирована проектная команда предприятия, которая прошла обучение по 10 темам: от основ бережливого производства и эффективного инфоцентра до картирования и быстрой переналадки, - пояснил руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Михаил Михайлов.

Фото: Правительство Самарской области
В самарском метро внедрят принципы бережливого производства

Затем в качестве пилотного потока для оптимизации в "РСУ-ПОИСК" был выбран процесс производства бетонных работ. Он был детально проанализирован, составлены карты потока, в том числе в целевом состоянии. В результате нашли 10 проблем и потерь, определили их причины. Затем проектная команда предприятия вместе с экспертами РЦК выработала 15 решений, которые позволили исключить временные потери.

Создание шаблонов для работы с разрешительной документацией позволило быстрее приступить к самому заказу. Выиграли время на изменении системы монтажа опалубки. Регламентировав взаимодействие с отделом качества, полностью убрали потерю в ожидании специалиста. Сотрудников с недостающей квалификацией направили на переобучение. Создали постоянные производственные бригады для лучшей коммуникации с заказчиком.

Также внедрили инфоцентры гендиректора, цеха и бригады по пилотному производственному потоку, в которых в оперативном режиме отображается информация о производственных процессах, размещаются фотоматериалы происходящих на предприятии изменений.

Благодаря нацпроекту на потоке-образце сократилось время протекания процесса на 33 процента - с 15 до 10 дней и количество незавершенного производства на 40 процентов. В итоге выработка на предприятии увеличилась на 39 процентов.

Для "РСУ-ПОИСК" стать участником нацпроекта "Производительность труда" - дополнительная возможность быть более конкурентоспособным в условиях меняющегося рынка, что в свою очередь выгодно и каждому сотруднику. Необходимость повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Фото: Правительство Самарской области
На заводе электромонтажных изделий внедрили бережливое производство

И.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев уточнил, сегодня более ста предприятий губернии уже вошли в проект и приступили к модернизации своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства.

- Более 60 уже подвели итоги и показали достойные результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51 процент сократить время протекания процессов, на 48 процентов уменьшить неиспользуемые запасы и на 68 процентов повысить выработку на пилотном потоке, - пояснил Алексей Окунев.

В регионах Власть Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Песков: Саммит РФ - США прошел "скорее со знаком плюс"
Роскомнадзор ввел ограничения для двух VPN-сервисов
К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты
Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет