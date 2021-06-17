Самарская строительная компания нарастила выработку с нацпроектом

Предприятие "Ремонтно-строительное управление - ПОИСК", базирующееся в городе Новокуйбышевске, включилось в реализацию нацпроекта "Производительность труда" с сентября прошлого года. Благодаря потоку-образцу здесь уже увеличилась выработка на 39 процентов, а время протекания процессов сократилось на треть с 15 до 10 суток.

Диагностика предприятия показала, что сотрудники готовы к внедрению изменений.

- На первом этапе реализации нацпроекта была сформирована проектная команда предприятия, которая прошла обучение по 10 темам: от основ бережливого производства и эффективного инфоцентра до картирования и быстрой переналадки, - пояснил руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Михаил Михайлов.

Затем в качестве пилотного потока для оптимизации в "РСУ-ПОИСК" был выбран процесс производства бетонных работ. Он был детально проанализирован, составлены карты потока, в том числе в целевом состоянии. В результате нашли 10 проблем и потерь, определили их причины. Затем проектная команда предприятия вместе с экспертами РЦК выработала 15 решений, которые позволили исключить временные потери.

Создание шаблонов для работы с разрешительной документацией позволило быстрее приступить к самому заказу. Выиграли время на изменении системы монтажа опалубки. Регламентировав взаимодействие с отделом качества, полностью убрали потерю в ожидании специалиста. Сотрудников с недостающей квалификацией направили на переобучение. Создали постоянные производственные бригады для лучшей коммуникации с заказчиком.

Также внедрили инфоцентры гендиректора, цеха и бригады по пилотному производственному потоку, в которых в оперативном режиме отображается информация о производственных процессах, размещаются фотоматериалы происходящих на предприятии изменений.

Благодаря нацпроекту на потоке-образце сократилось время протекания процесса на 33 процента - с 15 до 10 дней и количество незавершенного производства на 40 процентов. В итоге выработка на предприятии увеличилась на 39 процентов.

Для "РСУ-ПОИСК" стать участником нацпроекта "Производительность труда" - дополнительная возможность быть более конкурентоспособным в условиях меняющегося рынка, что в свою очередь выгодно и каждому сотруднику. Необходимость повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

И.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Окунев уточнил, сегодня более ста предприятий губернии уже вошли в проект и приступили к модернизации своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства.

- Более 60 уже подвели итоги и показали достойные результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51 процент сократить время протекания процессов, на 48 процентов уменьшить неиспользуемые запасы и на 68 процентов повысить выработку на пилотном потоке, - пояснил Алексей Окунев.