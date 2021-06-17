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17.06.2021 16:19
Рубрика: Власть

Самарскую область наградили за результативное освещение нацпроекта

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Вчера в Нижнем Новгороде в рамках III Федерального форума "Производительность 360" состоялась церемония награждения регионов-лидеров по информационному сопровождению реализации нацпроекта "Производительность труда" в СМИ по итогам 2020 года. Самарская область получила награду в номинации "За высокие результаты освещения в средствах массовой информации национального проекта "Производительность труда" в 2020 году".
Руководитель РЦК Константин Серов получил для Самарской области стелу за высокие результаты освещения в СМИ нацпроекта. Фото: Правительство Самарской области Руководитель РЦК Константин Серов получил для Самарской области стелу за высокие результаты освещения в СМИ нацпроекта. Фото: Правительство Самарской области
Руководитель РЦК Константин Серов получил для Самарской области стелу за высокие результаты освещения в СМИ нацпроекта. Фото: Правительство Самарской области

В 2020 году общее количество упоминаний в СМИ на территории Российской Федерации по теме "Национальный проект "Производительность труда" превысило 61 тысячу сообщений. Показатель осведомленности руководителей предприятий о возможностях повышения производительности труда в прошлом году составил 62 процента. Количество заявок на участие в проекте на IТ-платформе "Производительность.рф" превысило 3,5 тысячи.

Фото: Правительство Самарской области
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Награды за продуктивное освещение получили представители пресс-служб не только Самарской области, но и Краснодарского и Ставропольского края, Башкортостана, Нижегородской, Кемеровской, Волгоградской, Челябинской, Курской, Свердловской, Калужской и Оренбургской областей. Памятные стелы выручил генеральный директор Федерального центра компетенций Николай Соломон. По его словам, от эффективной работы пресс-служб в регионах зависит информированность предприятий о национальном проекте "Производительность труда".

- Освещение итогов и результатов реализации национального проекта в СМИ важно для развития в стране движения по повышению производительности труда. Благодарю за эффективную работу и вовлеченность в реализацию проекта. Удачи и таких же ярких успехов в работе, - сказал Николай Соломон.

В свою очередь руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Константин Серов поблагодарил СМИ региона, которые проявляют интерес к событиям нацпроекта, рассказывая на страницах газет и информационных сайтах о лучших практиках региональных предприятий.

Фото: Правительство Самарской области
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Важность освещения нацпроекта ранее отмечал и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он подчеркивает, что важно не просто информировать людей о приоритетах, но и показывать человеку его возможности, которые нацпроекты дают для повышения качества жизни и уровня доходов.

Напомним, III Федеральный форум "Производительность 360" проходил в Нижнем Новгороде 15 и 16 июня и собрал более 1300 человек из 50 регионов РФ. Самарскую область на форуме представляли руководители и специалисты свыше 20 предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда" и органов исполнительной власти.

В регионах Власть Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

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