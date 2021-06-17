В Башкирии предложили ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч

Депутаты Госсобрания Башкирии внесли законопроект, который предлагает ограничить скорость передвижения на электросамокатах до 10 километров в час и запретить кататься на них без шлема.

Как уточнили в башкирском парламенте, речь идет об электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и других подобных средствах передвижения. Несмотря на то, что сейчас Минтранс РФ готовит изменения в правилах дорожного движения, депутаты Госсобрания РБ посчитали необходимым из-за многочисленных ДТП с участием электросамокатов в порядке опережающего правового регулирования принять республиканский закон, не дожидаясь решения на федеральном уровне.

Законопроект предполагает ограничение скорости передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности в населенных пунктах до 10 километров в час. Детям в возрасте до 14 лет запретят на них кататься за исключением случаев использования в рекреационных зонах под присмотром родителей. Запрет введут и на передвижение на одном электросамокате двух и более человек. Кроме того, покататься разрешат только в защитном шлеме, а в темное время суток - в светоотражающей одежде.

Также авторы законопроекта предлагают установить административную ответственность за нарушение всех этих требований и ввести штрафы в размере от одной до двух тысяч рублей, за повторное нарушение - от трех тысяч до четырех тысяч рублей.