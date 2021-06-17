В Башкирии в озере утонули мужчина и его падчерица

В Баймакском районе Башкирии в озере Графское во время купания утонули мужчина и его падчерица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Трагедия произошла 16 июня в районе села Мерясово в необорудованном месте для купания. Тело девятилетней девочки извлекли из воды сразу, а вот поисками ее отчима, 1981 года рождения, занимались спасатели зонального поисково-спасательного отряда города Сибая.

Как сообщили в региональном СК, сейчас идет доследственная проверка. Установлено, что 40-летний мужчина решил научить плавать девятилетнюю падчерицу. Но во время купания они начали тонуть, спасти их не удалось. Сообщается, что погибшие плавали там, где имеются резкие перепады рельефа дна.