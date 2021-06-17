В центр "Эрмитаж-Казань" привезли китайские символы счастья

В Центре "Эрмитаж-Казань" открылась выставка "Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII - XX веков из собрания Государственного Эрмитажа". Здесь представлено 294 экспоната из фарфора, металла, нефрита, лака, дерева и слоновой кости. Все они, как полагают китайцы, могут не просто доставить эстетическое удовольствие, но и сделать человека счастливым.

Экспозиция состоит из пяти залов - ровно столько видов счастья существовало в Поднебесной империи. Это долголетие, благосостояние, знатность, подразумевающая успешную карьеру, мир (как в душе человека, так и в стране) и многочисленное мужское потомство. Из этих элементов и складывается, по-нашему говоря, одно большое человеческое счастье. Однако в Китае важно было не просто пожелать его, но и воплотить символически, зашифровать, в произведениях искусства. А потому каждый предмет, будь-то статуэтка, кресло или чайник, нес сакральный смысл и являлся талисманом.

В первом зале можно увидеть императорское блюдо с девять красными летучими мышами. Как поясняет куратор выставки, научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа Лидия Поточкина, в китайском языке слово счастье "фу" звучит также как и "летучая мышь". А словосочетание "красная летучая мышь" созвучно пожеланию "Пусть ваше счастье будет безграничным". Вот на таких созвучиях, схожести иероглифов, и строится во многом китайская символика. К примеру, олень означает награду за успешную службу, а потому в китайском искусстве популярен мотив "ста оленей". Можно увидеть на выставке и чайник в форме этого животного.

В зале, посвященном успешной карьере, представлены разнообразные изображения карпа - символизирующего усердие студентов. По словам Лидии Поточкиной, в Китае, чтобы получить гражданский или военный чин нужно было пройти через сложную систему экзаменов. Точно так же карп, идущий на нерест против течения, преодолевает речные пороги.

Со служебными заслугами ассоциируется и маньчжурский журавль. На голове у птицы есть красный хохолок, напоминающий красную шапочку, которую носили китайские чиновники. На выставке встречается немало статуй и изображений журавля.

А вот вполне прозаичная, казалось бы, пекинская капуста является символом богатства. В экспозиции есть очень изящные вазы в форме этого овоща, выполненной из нефрита. Впрочем, здесь можно усмотреть параллель и с российской жаргонной "капустой", ставшей в 1990-е синонимом "денег".

Ну и, конечно, не обошлось в экспозиции без жабы с монеткой во рту. В России этот амулет, притягивающий богатство, популярен, пожалуй, не меньше, чем в Китае. Правда мало кто знает, что согласно даосскому мифу, в эту жабу переродился очень жадный человек.

Все мы встречались с изображением китайских мальчиков - и в них тоже особый посыл, вполне прямолинейный, это пожелание, чтоб в семье, непременно родился ребенок мужского пола. Дело в том, что исполнять в семье ритуалы, связанные с культом предков, может только старший сын. А без этого немыслимо благополучие рода. Однако есть и более метафоричные образы, призывающие рождение мальчика. Например, цветущий абрикос.

Особое место на выставке занимают 80 редчайших образцов новогодней картины (няньхуа) из коллекции академика Василия Алексеева. Раньше небогатые китайцы вывешивали их в своих домах накануне Нового года. Они сулили исполнение всяческих желаний. Но чтобы чаянья семьи дошли до небес, картинки после празднования следовало сжечь. Именно поэтому сейчас няньхуа большая редкость.

Заключительный пятый зал посвящен миру и спокойствию. Один из его символов - ваза. Есть в этом разделе и экспонат, отреставрированный специально для казанской выставки. Это экран (подобие ширмы), который ставили перед собой или позади себя, чтобы защититься от злых духов. Предназначался он для императора Цянлуна. Причем на его оборотной стороне стихи, написанные этим правителем. Последнее, что видят посетители - витрина с пятью жезлами жуи - символами императорской власти и исполнения желаний. Каждый выполнен из одного материала: металла, фарфора, резного лака, нефрита и дерева. Так что, покидая выставку, гости могут загадать любое желание.

Прямая речь

Заместитель гендиректора по научной работе Государственного Эрмитажа Георгий Вилинбахов

- Эта выставка рассказывает о том, как в Китае складывалось понятие о счастье и как люди желали его друг другу. Великий Конфуций говорил "Миром правят не люди, не законы. Миром правят знаки и символы". Надежда на счастье - это очень важно. Без нее и отдельный человек не развивается и цивилизация гибнет.