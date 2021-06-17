В Чебоксарской агломерации начнут цифровизацию транспортной сферы

В Чувашия цифровизация транспортной отрасли будет начата с Чебоксарской агломерации. Об этом было сказано в ходе презентации стратегии цифровой трансформации республики по отраслям, которая состоялась в Доме правительства под руководством главы региона Олега Николаева.

Переход на "цифру" будет реализовываться на базе федерального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Основным приоритетом по линии республиканского минтранса является внедрение интеллектуальной транспортной системы - комплексов мониторинга параметров транспортного потока, управления муниципальными парковками, светофорного управления и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время разрабатывается документ транспортного планирования, который позволит республике принять участие в федеральном проекте "Модернизация общественного транспорта" и обновить подвижной состав пассажирских перевозок.

- В минтрансе Чувашии ведется планомерная работа по формированию к 2024 году единой цифровой платформы транспортного комплекса. Определен ряд ключевых направлений трансформации, и они уже планомерно реализуются. Это внедрение приборов фото-видеофиксации на автодорогах регионального и местного значения, системы Глонасс, системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Результатом цифровизации станет приоритет общественного транспорта на дорогах, повышение качества пассажирских перевозок, включая сокращение времени в пути.

К слову, о ключевых направлениях развития транспортной отрасли в ежегодном послании Госсовету говорил глава Чувашии Олег Николаев. Он отмечал, что в регионе необходимо решить проблемы в сфере пассажирских перевозок, включая междугородние и межрегиональные, а также повысить качество и безопасность дорог. Тогда же Николаев призвал ускорить цифровую трансформацию.

- "Цифровая" зрелость региона во многом будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Поэтому необходимо максимально широко использовать цифровые инструменты, цифровые сервисы, внедрять их во все сферы деятельности. Мы не только должны развивать уже имеющиеся сервисы, но и развиваться по другим направлениям, которые перед нами открывают современные технологии. В принципе уже сегодня, не дожидаясь окончательного утверждения стратегии цифровой трансформации, мы многие ее элементы внедряем. Но при этом важно завершить и процесс утверждения стратегии, - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

В администрации руководителя республики пояснили, что над стратегией цифровой трансформации в республике начали работать еще в марте 2021 года, не дожидаясь федеральных рекомендаций и шаблонов. По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристины Майниной, стратегия включает в себя создание цифровых платформ, государственных информационных систем, сервисов для граждан с помощью портальных технологий и мобильных приложений.

Самое объемное направление - цифровизация государственного управления. Оно объединяет администрацию главы Чувашии, министерство экономики, госслужбы по делам юстиции, минцифры и контрольно-счетную палату. В результате, в частности, планируется обеспечить качественной связью населенные пункты, перевести в "цифру" контрольно-надзорную деятельность, создать на базе многофункциональных центров (МФЦ) единого колл-центра для взаимодействия с органами власти разного уровня.

В ближайшее время у жителей республики появится возможность оценить инициативы по цифровой трансформации региона, проголосовать за понравившиеся направления и высказать свои предложения.