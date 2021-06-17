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17.06.2021 12:46

В Чебоксарской агломерации начнут цифровизацию транспортной сферы

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашия цифровизация транспортной отрасли будет начата с Чебоксарской агломерации. Об этом было сказано в ходе презентации стратегии цифровой трансформации республики по отраслям, которая состоялась в Доме правительства под руководством главы региона Олега Николаева.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Переход на "цифру" будет реализовываться на базе федерального проекта Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Основным приоритетом по линии республиканского минтранса является внедрение интеллектуальной транспортной системы - комплексов мониторинга параметров транспортного потока, управления муниципальными парковками, светофорного управления и контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время разрабатывается документ транспортного планирования, который позволит республике принять участие в федеральном проекте "Модернизация общественного транспорта" и обновить подвижной состав пассажирских перевозок.

- В минтрансе Чувашии ведется планомерная работа по формированию к 2024 году единой цифровой платформы транспортного комплекса. Определен ряд ключевых направлений трансформации, и они уже планомерно реализуются. Это внедрение приборов фото-видеофиксации на автодорогах регионального и местного значения, системы Глонасс, системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов.

Результатом цифровизации станет приоритет общественного транспорта на дорогах, повышение качества пассажирских перевозок, включая сокращение времени в пути.

К слову, о ключевых направлениях развития транспортной отрасли в ежегодном послании Госсовету говорил глава Чувашии Олег Николаев. Он отмечал, что в регионе необходимо решить проблемы в сфере пассажирских перевозок, включая междугородние и межрегиональные, а также повысить качество и безопасность дорог. Тогда же Николаев призвал ускорить цифровую трансформацию.

- "Цифровая" зрелость региона во многом будет способствовать повышению эффективности реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Поэтому необходимо максимально широко использовать цифровые инструменты, цифровые сервисы, внедрять их во все сферы деятельности. Мы не только должны развивать уже имеющиеся сервисы, но и развиваться по другим направлениям, которые перед нами открывают современные технологии. В принципе уже сегодня, не дожидаясь окончательного утверждения стратегии цифровой трансформации, мы многие ее элементы внедряем. Но при этом важно завершить и процесс утверждения стратегии, - заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В администрации руководителя республики пояснили, что над стратегией цифровой трансформации в республике начали работать еще в марте 2021 года, не дожидаясь федеральных рекомендаций и шаблонов. По словам министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристины Майниной, стратегия включает в себя создание цифровых платформ, государственных информационных систем, сервисов для граждан с помощью портальных технологий и мобильных приложений.

Самое объемное направление - цифровизация государственного управления. Оно объединяет администрацию главы Чувашии, министерство экономики, госслужбы по делам юстиции, минцифры и контрольно-счетную палату. В результате, в частности, планируется обеспечить качественной связью населенные пункты, перевести в "цифру" контрольно-надзорную деятельность, создать на базе многофункциональных центров (МФЦ) единого колл-центра для взаимодействия с органами власти разного уровня.

В ближайшее время у жителей республики появится возможность оценить инициативы по цифровой трансформации региона, проголосовать за понравившиеся направления и высказать свои предложения.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – точки роста

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